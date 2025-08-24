Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La AEMET prevé lluvias en Granada desde la tarde del domingo con la llegada de la Dana.

La AEMET prevé lluvias en Granada desde la tarde del domingo con la llegada de la Dana

Cambio del tiempo para la provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología

C. L.

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:36

Con el fin de la ola de calor, todo el país se ha adentrado en una nueva situación meteorológica en la que, en primer lugar, los valores máximos no alcanzan los 40 grados en ninguna provincia y en la que, en segundo término, las lluvias s ha convertido en protagonistas.

Así las cosas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) habla del «descuelgue de una vaguada que se aislará este domingo y permanecerá el lunes al sur de la Península»,. Es decir, esta Dana traerá desde el domingo un aumento de la nubosidad y posibilidad de tormentas

«No se descarta algún chubasco ocasional y aislado, acompañado de tormentas», sostienen desde la Aemet. ¿Dónde? Pues en el tercio oriental de la comunidad (Almería, Granada y Jaén). De hecho, la Agencia establece para la Cuenca del Genil hasta un 65% de precipitaciones en la tarde de este domingo, zona que incluye la capital y su Área Metropolitana. En la comarca de Guadix y Baza sucede lo mismo, con la posibilidad incluso de que se posterguen las precipitaciones en la madrugada del lunes. En la Costa, por su parte, las probabilidades son únicamente del 45%.

Andalucía mantendrá este «descenso significativo» de las temperaturas hasta terminar el mes de agosto con valores «por debajo de lo normal» para estos meses estivales. «Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en Andalucía en esta época de año», aclara la Aemet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Infoca da por estabilizado el incendio de la Fuente de la Bicha
  2. 2

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  3. 3

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  4. 4

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  7. 7

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  8. 8

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  9. 9

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  10. 10 El Infoca da por estabilizado el incendio de la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La AEMET prevé lluvias en Granada desde la tarde del domingo con la llegada de la Dana

La AEMET prevé lluvias en Granada desde la tarde del domingo con la llegada de la Dana