La AEMET prevé lluvias en Granada desde la tarde del domingo con la llegada de la Dana Cambio del tiempo para la provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología

C. L. Domingo, 24 de agosto 2025, 10:36

Con el fin de la ola de calor, todo el país se ha adentrado en una nueva situación meteorológica en la que, en primer lugar, los valores máximos no alcanzan los 40 grados en ninguna provincia y en la que, en segundo término, las lluvias s ha convertido en protagonistas.

Así las cosas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) habla del «descuelgue de una vaguada que se aislará este domingo y permanecerá el lunes al sur de la Península»,. Es decir, esta Dana traerá desde el domingo un aumento de la nubosidad y posibilidad de tormentas

«No se descarta algún chubasco ocasional y aislado, acompañado de tormentas», sostienen desde la Aemet. ¿Dónde? Pues en el tercio oriental de la comunidad (Almería, Granada y Jaén). De hecho, la Agencia establece para la Cuenca del Genil hasta un 65% de precipitaciones en la tarde de este domingo, zona que incluye la capital y su Área Metropolitana. En la comarca de Guadix y Baza sucede lo mismo, con la posibilidad incluso de que se posterguen las precipitaciones en la madrugada del lunes. En la Costa, por su parte, las probabilidades son únicamente del 45%.

Andalucía mantendrá este «descenso significativo» de las temperaturas hasta terminar el mes de agosto con valores «por debajo de lo normal» para estos meses estivales. «Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en Andalucía en esta época de año», aclara la Aemet.