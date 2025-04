La AECC en Granada despide al que ha sido su gerente durante 26 años: «Una persona entrañable»

Camilo Álvarez Granada Viernes, 4 de abril 2025, 12:12 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Granada ha despedido, a sus 57 años, a uno de sus miembros más destacados. Se trata de Francisco Jerez, que ha sido gerente de la asociación los últimos 26 años, desde 1999.

En un emotivo mensaje publicado en las redes de la asociación, señalan que «nos has dejado con la discreción y la elegancia de los personajes honorables. Y es que para nosotros, tus compañeros, siempre has sido un personaje de leyenda».

Paco, como sus compañeros lo llamaban, nació en San Fernando (Cádiz) y se crió en Almería, pero a los 16 años se mudó a Granada, donde ha desarrollado desde entonces su vida. Precisamente con esa edad fue diagnosticado de leucemia.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, dedicó su vida «por completo» a la Asociación Española Contra el Cáncer en Granada. «Era su trabajo y su pasión», cuenta sus sucesor en el cargo, Roberto Talavera. En el último año, debido a problemas de salud, pasó a ser coordinador de la misma. Era soltero y siguió vinculado a su trabajo hasta el final. De hecho, sus compañeros lo siguieron llamando «jefe» a pesar de verse obligado a dar un paso al lado.

«Aunque ahora te lloramos, con el corazón encogido ante la perspectiva de que no va a haber un mañana contigo, confesaremos que las lágrimas se nos mezclan con las sonrisas. Porque el sabor amargo de tu partida no puede ser separado de la inmensa fortuna que ha supuesto para nosotros gozar de tu compañía», han señalado sus compañeros, muy afectados por su marcha.

«En estos más de 25 años como gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Granada, has entregado tu vida a esta causa. Nos has cuidado con tu forma absolutamente única, poniendo en valor nuestro quehacer, sorprendiéndonos con tu ingeniosa forma de entender el funcionamiento de las cosas, nunca nos has dejado indiferentes», señalan desde la asociación.

De Paco, además de su trabajo y su entrega a esta noble causa y a los pacientes, destacan también su «inteligente y afinado» sentido del humor, por el que era capaz de «sacar una caricatura de cada uno de nosotros, hacernos entender que no podemos invadir Polonia y colmarnos el carrete de fotos de estampas disparatadas». Roberto Talavera explica que era una persona «entrañable».

Desde la AECC en Granada apuntan que intentarán «ser fieles« a su legado. «No lo dudes, te haremos presente de todas las formas posibles. Al fin y al cabo, se nos ha ido una leyenda». Descanse en paz.