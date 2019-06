Vox advierte de que no aprobará la vicealcaldía para Sebastián Pérez Onofre Miralles, en el pleno de investidura. / PEPE MARÍN El líder de Vox, Onofre Miralles, anuncia que no acudirá al pleno de organización del Ayuntamiento JAVIER MORALES Viernes, 28 junio 2019, 17:18

El líder de Vox en la capital, Onofre Miralles, no asistirá al pleno de organización ni facilitará la creación de la alcaldía para Sebastián Pérez. Así lo ha asegurado a través de Twitter, en un hilo en el que ha criticado el «sensacionalismo impropio de la política que necesita Granada». «Debemos estar por encima de egos y los cambios de cromos de Cantarriján, frivolidades ni una».

Según el acuerdo de gobierno detallado ayer por Partido Popular y Ciudadanos, Sebastián Pérez será vicealcalde de la capital, una figura que aún no existe y que requerirá cambios en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Granada. Para ello, es necesaria la mayoría y, por tanto, el apoyo de Vox, PSOE, Podemos IU o bien la abstención del PSOE.

Con mi voto Granada no tendrá Vicealcalde.

Ahora volverán con la enemistad -nunca la tuve- y con el sensacionalismo impropio de la política seria que necesita Granada.

Por eso, porque debemos estar por encima de egos y de los cambios de cromos de Cantarriján, frivolidades ni una. — Onofre Miralles (@onofremiralles) June 28, 2019

«Estoy en desacuerdo con al estructura del gobierno del señor Luis Salvador, en primer lugar porque se han incumplido cuestiones pactadas. en segundo lugar porque no puede ser la primera decisión de un gobierno nombrar más generales que cabos. En tercer lugar, porque han desaprovechado el talento de Vox Granada, una farmacéutica, un ingeniero y un abogado, tres profesionales en política», ha agregado Onofre Miralles. A través de la red social ha adelantado que «como primera medida de ahorro del nuevo gobierno« comunicará a secretaría que »ahorre« las copias de su documentación para el pleno de organización, pues no acudirá.

En opinión de Miralles, el reparto de áreas permite «tapar las chorizadas del anterior gobierno del PP« en lugar de mirar »por una Granada para el futuro«. Califica de »circo« lo que está sucediendo en torno a la creación del nuevo gobierno municipal. Asimismo, ha cancelado la cita con Luis Salvador prevista para el fin de semana: »No soy un tipo fácil de torear. Ya me han dado un pase, no creo que me peguen el segundo«.

Por otro lado, la diputada de Vox Macarena Olona ha dicho a través de Twitter que «se acabó el juego de trileros» entre PP y Cs en la capital. «Podréis comprobar que la mayor distancia con nosotros es la lealtad que si mantenemos a nuestros principios y votantes. Si los populares tragan... aquí está Vox».