Adjudican la obra para poner fin a la peligrosa intersección en 'T' de Íllora

Novedades con la peligrosa intersección en 'T' de Íllora, cuya obra ha sido adjudicada recientemente. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por ... 6,98 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras para la mejora de la travesía de Las Ventas de Algarra y la remodelación de la intersección de Íllora, en la carretera N-432, entre los kilómetros 410,750 y 411,620, en la provincia de Granada.

La actuación se ubica concretamente en los términos municipales de Íllora y Moclín, en la zona del Poniente de Granada. El anuncio correspondiente a este contrato, previamente licitado, se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Ampliar El cruce de la N-432 con la GR-3409 que da acceso a Íllora. Pepe Marín

Estas obras abordan diferentes actuaciones. Por una parte, se sustituirá la intersección en «T» existente entre la N-432 y la GR-3409 por un enlace con dos pesas a distinto nivel. De esta manera, no existirá interferencia entre los distintos movimientos de giro y se reducirá el riesgo de accidente gracias a una mayor seguridad vial en la zona.

Por otra parte, se llevará a cabo la mejora y calmado del tráfico de la travesía de Las Ventas de Algarra. Para ello se acometerán una serie de trabajos tales como la mejora de la iluminación, refuerzo de la señalización, implementación de radares pedagógicos, actuaciones de jardinería, ampliación de aceras, implantación de mobiliario urbano, construcción de itinerarios peatonales seguros y accesibles, y el establecimiento de paso de peatones.

Esta actuación, de la que ha dado cuenta en rueda de prensa este jueves en la Subdelegación del Gobierno en Granada el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 102,4 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia.