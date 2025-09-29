Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Virgen de las Nieves se despide del coordinador Rafael Gálvez tras 46 años de servicio.

Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos

El Virgen de las Nieves se despide del coordinador de la Unidad del Dolor tras 46 años de servicio

Leticia M. Cano

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:26

Los teléfonos han sonado en 120 casas de la provincia de Granada. El mensaje que han escuchado, quizás no era el que esperaban, pero sabían ... que llegaría el momento. «Me despido de vosotros porque me jubilo. Os echaré de menos», parafrasea Rafael Gálvez. El coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Virgen de las Nieves ha dicho adiós a más de un centenar de pacientes con dolor crónico, a los que ha dedicado 40 de sus 46 años de experiencia en la medicina. «Gracias por su ayuda», ha debido escuchar como respuesta a cada una de sus llamadas. No ha podido contener las lágrimas y, con timidez, lo reconoce: «He quitado mucho sufrimiento».

