Adiós a la librería más querida de la Chana: «Me da mucha pena tener que cerrar»

Alberto Flores Granada Miércoles, 11 de junio 2025, 10:41

La popular Librería Origami de la Chana, ubicada en la calle Sagrada Familia, cuelga el cartel de 'Se traspasa'. Tras varios años de exitosa trayectoria, el negocio especializado en libros y papelería cerrará la persiana próximamente entre el pesar de los vecinos de la zona y de María Jesús López, propietaria de Origami.

El 5 de junio de 2021 la librería abrió sus puertas por primera vez con María y su hermana Fernanda al frente. «Se nos ocurrió abrirla porque no había ninguna librería con tantos libros y juguetes educativos en la Chana. Lo hicimos con mucha ilusión», cuenta a IDEAL María. Y lo cierto es que desde entonces no les pudo ir mejor y cada vez su clientela era más grande.

«Al ser un comercio de barrio desarrollas un vínculo muy especial con los clientes. Aunque hay gente que viene de forma esporádica, hay otros que vienen prácticamente todos los días». Y esos últimos acaban siendo más amigos que clientes, según detalla María.

En cuanto a los motivos del cierre, no tienen nada que ver con que el negocio marche mal: «El cierre es porque estoy embarazada y me quiero dedicar a la maternidad y a estar con mi bebé». Y como es consciente de que tras el verano llegará la campaña de la vuelta al cole, quiere que el cierre se realice antes para «no dejar a la gente a la mitad». «No hay una fecha estipulada para cerrar, aunque el límite está a mediados de agosto».

Desde que colgó el cartel anunciando el traspaso, multitud de personas han entrado en Origami para preguntarle por qué cierran y para mostrarle su pena por ello. «La gente me dice que no quiere que cerremos y me muestra mucho cariño. Nunca pensé que poner el cartel de traspaso iba a generar esto… Me dicen que no va a ser lo mismo sin mi y me parece algo muy bonito», asegura.

María reconoce que le da «mucha pena» tener que dejar el negocio porque es un trabajo que ha disfrutado mucho y que le encanta. De hecho, no descarta volver a montar una nueva librería dentro de algún tiempo: «Es un negocio un poco incompatible con un bebé pequeño por los horarios pero a lo mejor dentro de unos años vuelvo».

Y pese a que el sentimiento de pena es el protagonista al hablar del cierre de Origami, la propietaria de la librería reconoce que también le vienen muchos recuerdos a la mente al pensar en la librería. «Me quedo con la suerte de haber podido abrir un negocio con mi hermana, con el cariño de la gente y con todas las cosas que hemos hecho en el barrio», finaliza.