Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina

Diez años llevaba abierto el San Remo cuando un joven granadino, nacido apenas unos metros más abajo, en la calle Nueva de San Antón, pidió una oportunidad detrás de la barra. Armando Pozuelo ya conocía bien la hostelería: con solo 11 años había trabajado en la Cafetería Lisboa y, más tarde, en el Biarritz.

El San Remo abrió en 1960. Armando llegó en 1971 y, con el tiempo, acabó al frente del negocio. En los años noventa tomó definitivamente las riendas y rebautizó el local como Casa Armando, aunque en la memoria colectiva nunca dejó de ser el San Remo, nombre con el que lo fundó su primer propietario, un enamorado de aquella ciudad italiana.

El bar fue siempre un lugar familiar, pero también punto de encuentro para artistas y políticos. No era raro coincidir en el salón del fondo con Miguel Ríos, Juan Vida, Joaquín Sabina o Luis García Montero. Tampoco con Gregorio Peces-Barba, Rafael Fernández Piñar, Felipe González o, incluso, Mariano Rajoy, cuando aún no había llegado a La Moncloa.

San Remo se convirtió en un emblema granadino. Un restaurante con solera, sin modernidades innecesarias. Invariable tras la barra del San Remo, Armando ha sido testigo discreto de décadas de reuniones, charlas y fiestas hasta la madrugada que forjaron su carácter de bar de barrio y a la vez de institución de la vida de la ciudad.

Sus patatas bravas y sus hamburguesas caseras son ya historia local. Muchos las consideran las mejores de Granada, además San Remo fue de los primeros restaurantes de la ciudad en servirlas.

De los desvelos de la hostelería era cómplice su mujer, Mercedes Moreno y los tres hijos que tuvieron en común. Hoy, el relevo lo mantiene su sobrino Aitor Pozuelo, que continúa al frente de este mítico negocio apostando por la cocina casera y el trato cercano. En 2023 dio un paso más con la apertura de 'La Barra de San Remo', en la Fuente de las Batallas, con el mismo sello familiar y la voluntad de seguir escribiendo la historia de uno de los bares más queridos del centro de la ciudad, como los ha sido siempre Armando, con su pajarita negra y esa malafollá tan entrañable.

