Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajos de la compañía e el tejado del edificio meses atrás. R. Varón

Adif solicitará de nuevo la demolición de la Casa Caballero de Guadix por peligro de derrumbe

La asociación Poblado Ferroviario solicitó semanas atrás al Ayuntamiento un estudio informativo del peligro que supone la edificación

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04

Adif volverá a pedir al Ayuntamiento de Guadix la licencia de demolición de la Casa Caballero cuando los plazos lo permitan. La compañía ferroviaria confirmó ... ayer su intención e indicó que el objetivo es evitar que el deterioro del edificio pueda provocar alguna afección y preservar la seguridad de las personas. Recordó también al consistorio que puede negociar con ellos para la cesión de la titularidad del inmueble –como ya hizo hace dos años–. Adif insistió en que, dadas las necesidades de gestión, «no tienen presupuesto para acometer la reforma del edificio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  5. 5

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  6. 6 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  7. 7 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  8. 8 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  9. 9

    Reabre al tráfico el primer tramo de Emperatriz Eugenia
  10. 10 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adif solicitará de nuevo la demolición de la Casa Caballero de Guadix por peligro de derrumbe

Adif solicitará de nuevo la demolición de la Casa Caballero de Guadix por peligro de derrumbe