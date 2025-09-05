Adif solicitará de nuevo la demolición de la Casa Caballero de Guadix por peligro de derrumbe

Adif volverá a pedir al Ayuntamiento de Guadix la licencia de demolición de la Casa Caballero cuando los plazos lo permitan. La compañía ferroviaria confirmó ... ayer su intención e indicó que el objetivo es evitar que el deterioro del edificio pueda provocar alguna afección y preservar la seguridad de las personas. Recordó también al consistorio que puede negociar con ellos para la cesión de la titularidad del inmueble –como ya hizo hace dos años–. Adif insistió en que, dadas las necesidades de gestión, «no tienen presupuesto para acometer la reforma del edificio».

La asociación Poblado Ferroviario Estación de Guadix solicitó semanas atrás al Ayuntamiento de la localidad un estudio sobre el estado actual en el que se encuentra la Casa Caballero por el peligro de derrumbe que presenta el inmueble. El edificio sufrió recientemente un desprendimiento interior y parcial de su tejado.

El inmueble es propiedad de Adif, que aseguró el pasado enero que había actuado en el edificio. La entidad pública empresarial española dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Adif) explicó a IDEAL que la actuación consistió en colocar unas mallas en la parte superior de la estructura para evitar que entrasen las palomas y que la proliferación de estos animales provocaran daños mayores a la estructura. Dos trabajadores de la empresa se encargaron de poner el material con ayuda de una elevadora.

Antecedentes

El consistorio de Guadix recibió en 2021 la queja de un vecino del barrio sobre la proliferación de ratas y otros animales en las instalaciones. Un técnico de medio ambiente del Ayuntamiento elaboró un informe respecto a plagas para comunicarle a la propietaria su estado e instó a Adif a que hiciese las actuaciones necesarias para su mantenimiento. La justificación que dio Adif a esta decisión fue que «no tenían medios suficientes para actuar sobre la antigua casa de Renfe del barrio».

La Asociación de Vecinos del barrio de la Estación, junto con la plataforma Comarca de Guadix por el Tren, la Asociación para la Defensa y Promoción del patrimonio Cultural y Natural de Guadix (Adepa) y el Centro de Estudios Pedro Suárez se opusieron desde el primer momento al derribo y solicitaron al Ayuntamiento y su propietaria –Adif– que se paralizase procedimiento. El alcalde de Guadix, Jesús Lorente (PP), se pronunció posteriormente y el equipo de gobierno no otorgó licencia para demoler el inmueble, por lo que si finalmente se hacía era «bajo la responsabilidad legal de Adif». El siguiente paso que dio el Ayuntamiento accitano fue ponerse en contacto con la Delegación de Cultura para reconocer la importancia patrimonial del edificio, ya que al ser un bien de propiedad estatal, las competencias recaen directamente sobre el Estado.

No obstante, la falta de actuaciones en el inmueble provocó que los propios vecinos de la zona denunciasen en abril de 2023 vandalismo en el edificio. Se rompieron cristales, arrancaron puertas y otros objetos del interior del inmueble, por lo que la plataforma solicitó la «protección inmediata del lugar» y para conseguir también una limpieza, por las condiciones de insalubridad que había en sus pendencias.

El abandono y dejadez generaron que la Casa Caballero entrase a finales de abril de 2023 en la Lista Roja de Hispania Nostra por petición de la Asociación para la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural de Guadix (Adepa) y por diversos vecinos particulares.