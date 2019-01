Trenes AVE circularán en pruebas ya este fin de semana en la línea de Granada El tren laboratorio en una de las pruebas a Granada. / Pepe Marín Renfe cede vehículos a Adif para comprobar que se ejecutan correctamente las órdenes enviadas desde el puesto de operador a los equipos de la línea PILAR GARCÍA-TREVIJANO Viernes, 18 enero 2019, 20:51

La Alta Velocidad coge carrerilla para cumplir el calendario anunciado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su última visita a Granada. Con nocturnidad y sin remolque por primera vez, así empezarán a circular los trenes AVE este fin de semana. El Modelo 102 de Renfe hará el viaje Antequera-Granada dentro del programa de pruebas que Adif comenzó hace un año, en enero de 2018.

Si todo continúa según lo previsto, el ansiado tren finalmente hará su aparición en el Corpus. Junio es la fecha que Ábalos fijó en el horizonte para que el AVE se pusiera en funcionamiento. Sin embargo, será este fin de semana cuando la maquinaria recorra por tramos los 126 kilómetros que separan la estación de Santa Ana de la parada de Andaluces. Ya serán trenes comerciales, no los trenes 'laboratorio' como los que hasta ahora habían probado y hecho mediciones de la infraestructura. Hasta el lunes circularán de madrugada, y se harán las pruebas por intervalos en el trazado, aunque puede que la máquina no concluya el recorrido. A partir de la semana que viene también transitará las vías en horario diurno, por lo que si los granadinos no consiguen cruzarse durante el fin de semana con el AVE, tendrán la oportunidad de hacerlo el lunes.

Adif empleará uno de los vehículos que en un futuro se dejarán ver por la ciudad, cuando Granada se olvide de las atávicas conexiones. Ahora que las obras han concluído y toda la superestructura está lista (vías y catenaria), será la primera vez en que el AVE circule por el trazado sin un vehículo que lo remolque.

Fuentes cercanas a Adif aseguraron a IDEAL que la entidad ha puesto en marcha las denominadas pruebas de concordancia, las cuales tienen como objetivo comprobar que se ejecutan correctamente las órdenes enviadas desde el puesto de operador a los equipos de la línea, con un convoy cedido por Renfe para que Adif evalúe el sistema ERTMS –sistema europeo de control tráfico, un mando de la Unión Europea que pretende equiparar todas las líneas que se construyen en los países miembros de la comunidad. El objetivo del mecanismo es que la señalización y las comunicaciones entre la vía y los equipos a bordo sean compatibles y sea posible el ansiado servicio ferroviario.

La agenda del Gobierno Socialista parece que está cumpliendo los objetivos marcados en la Mesa del Ferrocarril a finales del septiembre. Ábalos, que llegó a Granada en el tren de prueba Séneca, se comprometió a iniciar las obras de la variante de Loja y esta semana el primer proyecto de cuentas públicas rescató la infraestructura. También en noviembre se puso en marcha el trayecto Granada-Madrid por Moreda, puntos de la lista de tareas pendientes del ministerio que se han cumplido, lo que hace pensar que las pruebas de Adif finalizarán (por fin) este enero. Una vez la línea obtenga la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el siguiente escalón será continuar con la formación de los maquinistas, preparación que se interrumpió en la reconexión de Moreda. Cumplidos todos los trámites, a los granadinos sólo les queda cruzar los dedos y esperar a junio para probar el AVE, más esperado que el metro.