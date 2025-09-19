ADIF impulsa la creación de una nueva base de mantenimiento entre Granada y Antequera

ADIF ha dado luz verde a la creación de una nueva base de mantenimiento ligada al tramo ferroviario Granada-Antequera. Con una inversión esperada que ... supera los 700.000 euros, la compañía ha licitado el contrato para la redacción del proyecto básico y constructivo de las instalaciones.

Como recogen los pliegos técnicos, que están abiertos al público en la propia web de ADIF, la tramitación tiene por objeto reforzar el servicio del tramo ferroviario que conecta a la provincia con el exterior a través de Antequera. Por este motivo, las instalaciones tendrán que estar conectadas directamente a la línea de alta velocidad y a la actual base del municipio malagueño.

Entre otros elementos, la base deberá contar con un edificio de oficinas, una nave de mantenimiento de material móvil con puente grúa, un almacén, una vía pasante con desvíos de conexión con la línea que permita circulaciones de hasta 350 km/hora y una zona de acopio de balasto.

Los adjudicatarios deberán realizar los trabajos en dos fases: una primera vinculada a la redacción del proyecto básico en la que deberán localizar de forma detallada todas las zonas susceptibles de albergar las instalaciones y diseñar todos los elementos que lo integrarán y una segunda de carácter netamente constructivo.

La licitación llega después de un verano 'caliente' en la que las conexiones ferroviarias de Granada se han visto afectadas por múltiples incidencias técnicas que han provocado numerosos retrasos. El último de los problemas tuvo lugar hace apenas tres días, cuando tres trenes se vieron afectados por demoras.