Adif descarta abrir la línea de Granada a otros operadores hasta que haya doble vía No se podrá beneficiar de nuevos servicios de empresas privadas hasta, al menos, 2028

Pablo Rodríguez Granada Miércoles, 11 de junio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Granada no está entre los ramales de servicio ferroviario en los que pueden operar otras compañías distintas a Renfe. Adif no la ofertó en la ... primera tanda de liberalizaciones ferroviarias, en el año 2021. Y tampoco estaba en la segunda tanda, que el Gobierno anunció en octubre del año pasado. Esta última oferta de liberalización se ha paralizado ahora, para pulir aspectos técnicos. Pero este 'parón' no servirá a Granada para una posible inclusión en este servicio liberalizado. Adif ha descartado incluir a Granada en esta oferta mientras se mantenga la vía única, como ha respondido a preguntas de este medio. «La citada línea de alta velocidad tiene en la actualidad la mayor parte de su trazado en vía única lo que dificulta poder ampliar los surcos actuales y en su caso ofrecerla a los operadores comerciales», señalan desde el administrador.

Granada se ve penalizada así por la decisión que se tomó hace ya una década, con el Gobierno de Mariano Rajoy, de de suspender la construcción de una línea con doble vía y apostar por un modelo de vía única para acelerar la llegada del AVE. Esto provocó la configuración de una red que combina dos modelos distintos: dos vías tendidas entre Antequera y Archidona que sí permiten el cruce de trenes y una única vía desde el municipio malagueño hasta la bifurcación de la Chana que obliga a que los trenes tengan que esperar. Oportunidad La semana pasada, el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco, confirmó la paralización del proceso para liberalizar nuevos tramos de la red ferroviaria. La decisión se produjo después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 'tirara de las orejas' al administrador por la regulación de los cánones que las compañías deben pagar por usar infraestructuras como vías y estaciones. En un informe fechado el 21 de mayo, el organismo aceptaba los recargos que ADIF proponía para las operadoras en el corredor Sur y en el Madrid-Barcelona, pero rechazaba los planteados en el Levante con incrementos del 13%. Esto tenía implicaciones para Granada, cuya conexión con la Ciudad Condal recorre parte de esa infraestructura. El veredicto alejaba esta posibilidad tras ordenar la reducción del recargo en un 27% en este corredor para asegurar la competitividad del ferrocarril frente al avión. Así, tras el dictamen y la decisión siguiente de ADIF de paralizar la liberalización de nuevas líneas, se abría en teoría una nueva ventana de oportunidad para Granada de entrar en el proceso y contar con viajes de Ouigo o Iryo. La opción, sin embargo, está descartada ante la falta de capacidad que presenta la línea que conecta la capital nazarí con Antequera. Noticia relacionada La llegada de nuevas operadoras dispara el número de pasajeros en los corredores liberalizados De acuerdo a la última declaración de ADIF sobre la red, la de Granada es la línea más saturada de todo el sistema. El 92% de los surcos –el sistema que emplea el administrador para determinar cuántos trenes caben en la infraestructura– se encuentran ya en uso, lo que dificulta enormemente que nuevas conexiones o frecuencias puedan ponerse en marcha. Este recorte que sufrió la línea de AVE en 2015 está ahora en vías de solucionarse. La llegada del equipo de Óscar Puente al Ministerio de Transportes parece haber servido para que el Ejecutivo sitúe entre sus planes las obras necesarias para ampliar la capacidad de la línea. Así lo refleja la planificación de contratos de ADIF para 2025 que avanzó este periódico meses atrás, que prevé la licitación de los proyectos para duplicar la vía a lo largo de este trimestre. Hace solo una semana, la administradora ya confirmó la tramitación del primero de los expedientes de suministro de materiales con una inversión de 10 millones de euros. La ejecución de la doble vía y la variante de Loja «contribuirán a hacer posible que dicha línea pueda ofertarse al resto de operadores ferroviarios», destaca Adif. Estudio de mercado La administradora confirma también que se trabaja en paralelo en un estudio de mercado «para conocer y actualizar los flujos de movilidad en la Antequera-Granada». Se trata del análisis adjudicado en diciembre pasado y que tiene un plazo de ejecución de 18 meses. IDEAL ha podido confirmar también el interés que despierta Granada como destino entre las operadoras. En el sector se analiza las posibilidades de la infraestructura, así como las mejoras previstas en los próximos años y se sigue muy de cerca los datos de viajeros logrados en el último ejercicio, con un fuerte incremento que llevó a Andaluces a los 2 millones de pasajeros anuales por primera vez.

