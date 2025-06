Un acusado por el crimen de Los Yesos alega «miedo insuperable» a los presuntos asesinos

Los dos supuestos autores materiales del salvaje degollamiento de una pareja en un cortijo de Los Yesos amenazaron a sus dos presuntos compinches con hacerles ... lo mismo a ellos y sus familias si hablaban. Para demostrar que iban en serio, les pusieron delante el cadáver de una de las víctimas. Al menos eso es lo que dice el escrito de defensa de uno de ellos, que ha invocado la eximente de «miedo insuperable» que le crearon los dos acusados de ejecutar con sendos machetes el doble asesinato. Admite que los cuatro fueron a la finca con la intención de robar, pero se desmarca de la inusitada explosión de violencia que vendría despúes. «(...) Viendo (los presuntos verdugos)que su objetivo se frustraba al no hallarse en la vivienda dinero ni efectos, optaron unilateralmente por acabar con las vidas (de la pareja), dando muerte en primer lugar a José, cuyo cuerpo inerte y degollado fue mostrado (a los presuntos cómplices) para obligarlos, no solo a seguir sus directrices esa noche, sino también para advertirles de cuál sería su destino y el de sus familias si decidían delatarlos», refiere el procesado en cuestión.

Los cargos

Los supuestos autores materiales de la carnicería en Los Yesos fueron dos ciudadanos marroquíes, según el escrito de acusación de la fiscalía de Granada. Pero no fueron solos a la propiedad en la que tuvo lugar el macabro suceso el 20 de abril de 2022. Dos jóvenes españoles, vecinos de la zona en la que ocurrieron los hechos, también formaron parte del grupo que asaltó la casa de campo, ubicada en el término municipal de la localidad costera de Sorvilán.

El ministerio público pide para cada uno de los dos procesados granadinos penas que suman 62 años de cárcel por los cargos de doble asesinato, detención ilegal, robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones y tenencia ilícita de armas.

Para el fiscal, no hicieron nada para evitar las torturas y vejaciones que padecieron las víctimas antes de que les cortaran el cuello, de ahí que les impute los mismo delitos que a los dos extranjeros. No obstante, el castigo que propone para ellos no es tan elevado como el que reclama para los norteafricanos: que se enfrentan a la prisión permanente revisable más otros 60 años de reclusión.

Solo robar

Sin embargo, uno de los españoles argumenta que no participaron en los asesinatos y que las atrocidades previas al doble crimen fueron cometidas solo por los marroquíes. El plan no era ese, afirma. Su único objetivo era robar, pero acabó en una carnicería.

En encausado explica que su misión consistió en vigilar, fuera de la vivienda, para avisar si se acercaba alguien. El cortijo estaba vacío y los otros tres se dedicaron «a buscar dinero y cosas de valor, cuando, pasados unos minutos» llegó José, el dueño del inmueble. Los dos extranjeros, siempre según la versión de los otros dos procesados, decidieron atar y martirizar a la víctima, algo a lo que ellos se habrían opuesto.

Instantes más tarde, aparcó en el exterior de la hacienda la compañera sentimental de José, que fue agredida sexualmente antes de ser asesinada a machetazos.

José, que fue sometido a un sádico tormento, había corrido la misma suerte poco antes.

Según el fiscal, los investigados cargaron los cuerpos en la furgoneta en la que se habían desplazado hasta la casa y los arrojaron por un barranco situado en las inmediaciones.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos por la Guardia Civil al día siguiente del suceso. Desde entonces, están entre rejas.