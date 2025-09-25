Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acuerdan la creación de dos mesas sobre el cercanías y la variante de Moreda

El Ayuntamiento urge a iniciar los trabajos del convenio de integración

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:29

La primera reunión técnica sobre el proyecto de integración del ferrocarril en la capital nazarí tras el verano se ha saldado con el acuerdo entre ... Ministerio de Transportes, Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía para la creación de dos nuevas mesas con las que estudiar las propuestas para recuperar el cercanías en la provincia y ejecutar la variante de Moreda. Las administraciones han abordado también la situación de los pliegos aprobados en junio pasado y han pactado volverse a encontrar en noviembre para analizar las ofertas de las empresas presentadas a las licitaciones que hay en marcha.

