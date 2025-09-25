Acuerdan la creación de dos mesas sobre el cercanías y la variante de Moreda

La primera reunión técnica sobre el proyecto de integración del ferrocarril en la capital nazarí tras el verano se ha saldado con el acuerdo entre ... Ministerio de Transportes, Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía para la creación de dos nuevas mesas con las que estudiar las propuestas para recuperar el cercanías en la provincia y ejecutar la variante de Moreda. Las administraciones han abordado también la situación de los pliegos aprobados en junio pasado y han pactado volverse a encontrar en noviembre para analizar las ofertas de las empresas presentadas a las licitaciones que hay en marcha.

Había cierta expectación sobre lo que resultara de la sesión después de que en la anterior se desbloquearan finalmente los primeros contratos para acabar con la 'cicatriz' del ferrocarril en barrios como Chana, Juventud, Pajaritos o Bobadilla. Sobre la mesa había tres temas a abordar. Por una parte, la cuestión de la financiación de la operación y el reparto de los fondos con los que cada institución contribuirá. Por otro, el análisis de las propuestas municipales para recuperar el cercanías y sacar las mercancías de Andaluces con la construcción de un enlace exterior que permita que los trenes no tengan que entrar en el núcleo urbano.

Han sido estas últimas dos cuestiones las que mayores avances han producido, según se desprende de lo informado por el Ayuntamiento. Las administraciones han acordado la creación de dos mesas técnicas que estudiarán ambos proyectos y determinarán cómo se implementarán en el proyecto global de integración.

En la reunión, el Consistorio ha expresado su interés por mejorar la conexión ferroviaria dentro de la provincia y ha recordado el impacto positivo que puede tener el cercanías para conectar con nuevas áreas de expansión como La Azucarera, donde la UGR está configurando un gran nodo de investigación, o con barrios que tradicionalmente no han estado bien enlazados con la capital, como es el caso de Bobadilla.

Sobre la variante, de acuerdo a lo expresado por el Ayuntamiento, se ha hecho notar la importancia del enlace para la configuración de la nueva Área Logística de Granada, una infraestructura que formará parte del Corredor Mediterráneo y que promueve la Junta de Andalucía con el objetivo, entre otros, de evitar que las mercancías entren al interior de la ciudad. En opinión del Consistorio, este nuevo ramal es vital hasta el punto de considerar que el nodo de mercancías «depende de la variante totalmente para poder continuar».

En cuanto al convenio de la integración, lo expresado tras la reunión no deja vislumbrar grandes avances. El Ayuntamiento ha urgido en la nota remitida a los medios a iniciar los trabajos para lograr el acuerdo entre las tres administraciones en esta materia.

Nueva cita en noviembre

El edil de Urbanismo, Enrique Catalina, ha informado de que las instituciones están muy pendientes del avance de la tramitación de los contratos licitados en junio. Como ha recordado, el plazo para la presentación de ofertas caducará a finales de octubre, motivo por el cual se han citado para el 4 de noviembre con la idea de revisar las propuestas. Al respecto, el concejal ha insistido en que la voluntad del equipo municipal es la de «acompañar en todo momento» a la empresa adjudicataria «para que se contemplen todos los detalles y mejoras que se han propuesto desde el Consistorio», entre las que ha mencionado «el favorecimiento de la movilidad, la permeabilidad entre barrios o la mejora de la conexión con el Área Metropolitana».

Respecto al cercanías, del que ha asegurado que se han planteado mejoras, el dirigente ha remarcado que el interés es que «acerque y conecte la Azucarera, como proyecto estratégico de la ciudad de la mano de la Universidad, así como que dé acceso a Bobadilla y valore la conexión con el aeropuerto».

En cuanto a la variante de Moreda, Catalina ha insistido en que la obra se enmarca en el último tramo del Corredor, «que no cuenta con un proyecto ya definido y decidido y que condiciona el espacio de mercancías». El edil ha expresado que el Ayuntamiento ya planteó «desde el primer minuto» el traslado al exterior de las mercancías y ha señalado que su desarrollo «condiciona la futura ampliación del Área Logística de MercaGranada».