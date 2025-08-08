Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El vídeo de los bañistas de Granada que retienen a los inmgrantes desembarcados

La actuación en Castell, bajo la mirada experta

Especialistas en derecho Penal y de Extranjería aclaran cuáles son los límites de la intervención ciudadana

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

La detención de personas en situación irregular en la playa de Castell de Ferro este fin de semana genera polémica. En los vídeos difundidos por ... medios de comunicación y los propios bañistas se observa a ciudadanos parando a algunos de los diez inmigrantes que llegaron a la playa. Fuentes oficiales señalan a IDEAL que algunos de los intervinientes son agentes fuera de servicio que se encontraban en la zona, además de otros espontáneos que decidieron intervenir. Pese a los rumores y bulos que han circulado por redes sociales, no se trató de una operación. Los agentes fuera de servicio se encontraban en su día libre en la playa.

