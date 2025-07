El actor de Hollywood que está enamorado de Granada: «Me encanta»

C. L. Viernes, 18 de julio 2025, 11:18 Comenta Compartir

El actor y modelo estadounidense Chris Pine, conocido por papeles tan mediáticos como los interpretados en Star Trek y en Wonder Woman, es el protagonista de un vídeo que se ha hecho viral recientemente. Aunque pertenece a una antigua entrevista, la declaración de amor del actor a España y más concretamente a Granada, ha hecho que se viralice en redes sociales.

En su intervención, Chris Pine admite haber visitado Granada. «Me encantaba», reconoce con una sonrisa el actor en la entrevista. «Vivo en Los Ángeles, por lo que necesito dominar un poco de español. La gente es una maravilla», continúa explicando.

El vídeo ha sido compartido por la cuenta de Objetivo TV, un programa de cine de Atresmedia que entrevistó en su momento a Chris Pine, quien les «sorprendió» con su dominio del español.

En 2015 se consumó el salto a la fama del actor estadounidense Chris Pine, quien ya era conocido por su papel protagonista en la revitalizada saga de 'Star Trek', pero terminó disparando su reputación ese año al unirse al universo de películas de superhéroes del estudio Warner Bros con un papel en 'Wonder Woman'.

Aquel mismo año, Pine firmó un acuerdo para rodar varias cintas como Steve Trevor, el hombre del que se enamora la heroína protagonista, encarnada por Gal Gadot.

'Wonder Woman', dirigida por Patty Jenkins, llegó a las salas en junio de 2017, aunque el personaje de Gal Gadot apareció previamente en 'Batman vs Superman: Dawn of Justice' y en 'Justice League'.