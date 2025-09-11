Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Niños y niñas con el material escolar para la vuelta al cole. Fundación 'la Caixa'
Vuelta al cole

Acompañar a los niños más vulnerables en el inicio de curso

La Fundación 'la Caixa' refuerza un año más su compromiso con la infancia a través del programa CaixaProinfancia, que ofrece refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, talleres y ayudas básicas a miles de familias en todo el país

Ideal

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:43

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 150 niños, niñas y adolescentes de 79 familias en situación de vulnerabilidad en Granada, ofreciéndoles un apoyo continuado ... en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

