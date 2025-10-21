Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Atascos en la GR-30 este martes por la mañana DGT

Un accidente provoca importantes retenciones en la circunvalación de Granada

Una colisión frontal dificulta los accesos a la capital desde la zona norte del Área Metropolitana

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Una colisión entre dos vehículos a las 8.05 horas de este martes está condicionando seriamente el tráfico en los accesos a Granada desde la circunvalación. El accidente ha tenido lugar a la altura del radar en la salida de Maracena en sentido Granada, en el kilómetro 9.

Guardia Civil de Tráfico y efectivos de los servicios sanitarios han sido movilizados por el servicio de emergencias 112 tras el aviso de varios testigos del accidente.

Las retenciones se han sucedido desde ese mismo momento, una hora crítica para la circulación en la GR-30, punto principal de acceso a la capital desde el Área Metropolitana para miles de conductores a diario.

