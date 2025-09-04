Un accidente con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30 El siniestro ha tenido lugar a la altura de Ogíjares y las colas llegan hasta Padul

Camilo Álvarez Granada Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:27

Un accidente de tráfico a las 5.30 de la mañana ha provocado importantes retenciones en la GR-30 este jueves. En el siniestro, que investiga la Guardia Civil, una persona ha resultado fallecida tras ser atropellada a la altura de la salida de Ogíjares-Armilla en sentido Granada. Esto ha provocado que se corte el carril derecho durante varias horas y ha afectado al tráfico.

Desde el servicio de emergencias 112 se ha activado a Guardia Civil de Tráfico, que regula la zona, así como a los servicios sanitarios del 061 y operarios de mantenimiento de carreteras.

Las retenciones se han sucedido desde primeras horas de la mañana y el atasco ha alcanzado hasta Padul, aunque con el paso de las horas se ha ido reduciendo. Sin embargo, hasta cuatro horas después del siniestro las retenciones siguen superando los 4 kilómetros.