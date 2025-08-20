Un acceso a la Alhambra repleto de trabas y molestias

Subir a la Alhambra por Cuesta Gomérez es algo parecido a un recorrido de obstáculos desde hace meses. El reloj apenas marca las 10.00 ... horas de una mañana de verano y, pese al calor, los visitantes se echan a las calles de la ciudad para aprovechar el día. Grupos de amigos o familias con hijos pasean por la zona mientras esquivan cada una de las trabas que se encuentran a su paso. Dos contenedores de escombros y una obra en un edificio justo en frente han invadido las aceras y reducen al mínimo el espacio que los vehículos tienen para circular. El panorama empeora cuando el trenecito turístico desciende por esta misma calle. Los visitantes pegan su cuerpo a la pared y ven cómo el vehículo circula a pocos centímetros de sus pies. Las miradas de desconcierto y sorpresa se mezclan con las de acabar de vivir un pequeño susto.

La situación no solo perjudica la actividad de negocios y bares, también supone un peligro para los ciudadanos. Una mujer se despista en su paseo hacia la Alhambra mientras observa las tiendas de souvenirs y una furgoneta se queda a escasos centímetros de atropellarla. «Este es nuestro día a día, no sabemos cómo no ha pasado nada grave antes. No hay suficiente espacio para hacer vida normal», lamenta Isabel, vecina en el barrio desde hace décadas.

Más molestias

A las dificultades de paso y circulación se une el ruido procedente de un dumper que sube y baja continuamente para depositar materiales de obra en los contenedores. Una pareja desayuna a escasos metros de este punto. Un gran estruendo por la caída de escombros interrumpe su conversación. La molestia va acompañada de un pitido intermitente que avisa de que el vehículo va marcha atrás y que hace que los visitantes se arrinconen en un lateral para preservar su seguridad.

«Llevamos así dos años y lo peor es que los materiales proceden de una obra del Paseo de los Tristes que nada tiene que ver con nosotros», se quejan los vecinos. Denuncian que los escombros de muchas de las obras que se acometen en el Albaicín Bajo van a parar a su calle y piden una nueva localización para el depósito de materiales.

Lamentan las trabas que esto genera en su día a día, pero también la impresión que se llevan quienes vienen a visitar la ciudad y disfrutar de un «entorno mágico». Aseguran que la rehabilitación del edificio que ocupa parte de la acera izquierda y la calzada se prolonga desde hace ya un año y que aún durará más tiempo.

El Ayuntamiento de Granada, por su pare, asegura que se va a enviar a un inspector a la zona para que vea las molestias que genera el contenedor y estudiar si existe posibilidad de buscar una ubicación alternativa.