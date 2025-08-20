Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Descarga de escombros en plena subida a la Alhambra. Ariel C. Rojas

Un acceso a la Alhambra repleto de trabas y molestias

Negocios y vecinos se quejan de que las obras, los escombros y el paso de camiones y furgones dificultan la entrada a pie por principal camino al monumento

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:23

Subir a la Alhambra por Cuesta Gomérez es algo parecido a un recorrido de obstáculos desde hace meses. El reloj apenas marca las 10.00 ... horas de una mañana de verano y, pese al calor, los visitantes se echan a las calles de la ciudad para aprovechar el día. Grupos de amigos o familias con hijos pasean por la zona mientras esquivan cada una de las trabas que se encuentran a su paso. Dos contenedores de escombros y una obra en un edificio justo en frente han invadido las aceras y reducen al mínimo el espacio que los vehículos tienen para circular. El panorama empeora cuando el trenecito turístico desciende por esta misma calle. Los visitantes pegan su cuerpo a la pared y ven cómo el vehículo circula a pocos centímetros de sus pies. Las miradas de desconcierto y sorpresa se mezclan con las de acabar de vivir un pequeño susto.

Espacios grises

