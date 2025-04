Las 30 academias de inglés que compiten en Granada por ser la mejor de España.

C.L. Jueves, 24 de abril 2025, 10:48 Comenta Compartir

Llega la gala de los Cambridge Official Preparation Centre Awards, unos premios que reconocerán la labor de las mejores academias de inglés de toda España. Tiene lugar en España este viernes, concretamente en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe, a partir de las 18 horas.

Casi 200 academias de inglés y colegios se han inscrito en este certamen, el primero de estas características que se lleva a cabo en nuestro país, organizado por Exams Andalucía, el mayor centro de exámenes de Cambridge English en toda Europa, para elegir al mejor centro preparador de España. De ellos, 30 han logrado clasificarse para la gran final, que se celebrará este viernes en Granada.

Estos galardones reconocen aspectos como si los centros preparadores realizan exámenes en papel (Paper Based) o a través de ordenador (Digital); los niveles de Cambridge de los que examinan; el uso de material educativo oficial de Cambridge English y herramientas digitales para la preparación de exámenes o su actividad en medios digitales, entre otros muchos.

El director de Exámenes de Exams Andalucía, Ricardo Freires, será el encargado de presidir este evento, en el que participarán más de 200 directores de academias de inglés y colegios de toda España, además de otras personalidades como Luísa Geão, Head of Regional Marketing para Europa Occidental, Iberia e Italia de Cambridge University Press & Assessment; la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández; el catedrático de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada Jonatan Ruiz o el Judoka olímpico de la selección española de Judo, David García Torné.

«Con este concurso, pretendemos reconocer el excelente trabajo que realizan los más de 650 centros preparadores adscritos a nuestro centro examinador, que durante los últimos meses han podido presentar su candidatura para este certamen y a quienes queremos rendir un merecido homenaje con estos premios para reconocer su excelencia», descata Freires.

Las 30 academias finalistas

Academia Avenida Andalucía (Málaga), Academia de Inglés Marbe (Almería), Academia Elena (Torredelmar, Málaga), Academia Lenguasol (Estepona, Málaga), Academia Número Uno (Huétor Tájar, Granada), BEM Idiomas (Vélez Málaga, Málaga), Centro de Estudios FG (Atarfe. Granada), Centro Edimburgo Idiomas (Huelva), Colegio Cerrado Calderón (Málaga), Colegio Salliver (Fuengirola, Málaga), English Connection Avda Europa (Málaga), English Connection Teatinos (Málaga), English Now School of English (Málaga), Idiomas Siurot (Málaga), Idiomas Victoria (Málaga), Inglés Estepona (Estepona, Málaga) Institute of Modern Languages La Zubia (La Zubia, Granada), Instituto de Idiomas Villacarrillo (Villacarrillo, Jaén), Instituto Internacional de Idiomas (Marbella, Málaga), Joy Academy of English (Cájar, Granada), Kings English (Torremolinos, Málaga), Miss Mendez School of English (Málaga), NECFE Nep English School (Málaga), Oxford Indálica (Almería), Pilar's English Centre (Úbeda, Jaén), Salford School of English (Huércal de Almería, Almería), San Francisco de Asís (Mijas, Málaga), The Language House Marbella (Marbella, Málaga) y Trilingo Idiomas (Vélez Málaga, Málaga).

El premio

Un jurado especializado determinará este viernes qué centros ganan en cada categoría (ya que habrá distintas modalidades), y el ganador de la categoría absoluta recibirá como premio un viaje a la sede central de Cambridge English en el Reino Unido acompañado del personal de Exams Andalucía. Además, se premiará a las mejores academias en cinco categorías distintas.