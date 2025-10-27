«Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo» Una mala experiencia de un conocido influencer muestra los problemas con los carteristas en el centro

C. Álvarez Lunes, 27 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Una mala experiencia deja en evidencia a Granada, según el relato de un creador de contenido venezolano de visita en la ciudad. En un vídeo que acumula miles de visualizaciones y ha generado muchas reacciones, relató una mala experiencia sucedida en el centro de la ciudad.

Y es que el problema de los carteristas no es exclusivo de la ciudad, sino que en localizaciones muy turísticas proliferan los ladrones que buscan dinero rápido entre la multitud. Gabriel Herrera, con más de 200.000 seguidores en Instagram y más de 2 millones de suscriptores en Youtube, señala que estaba de visita en Granada y tuvo un episodio muy desagradable: «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo», dice en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@gabrielherrera_).

Insiste en que hay que tener «muchísimo cuidado» cuando «vengan a la ciudad« porque, »por lo menos a mí me pasó, me dicen las chicas que trabajan en las tiendas de alrededor que es todo los días», sigue comentado este visitante procedente de Venezuela, antes de ahondar en la situación en sí.

#espana #carterista #pickpocket ♬ sonido original - gabrielherrera_ @gabrielherrera_ Lamentable experiencia en Granada ¿A alguien le ha pasado algo similar durante un viaje? 😮‍💨 Por suerte pude recuperarme —vengo de Venezuela 🇻🇪😎😅 El video completo de mi viaje por Granada ya está disponible en mi canal de YT 🔎 Gabriel Herrera Granada o desde el enlace en mi perfil. #granada

«Aquí justamente es donde casi sucede la tragedia», señala en las inmediaciones de la Catedral. «Yo estaba grabando hacia esta puerta de aquí y mientras estaba grabando hacia la puerta y comentándoles lo que tengo que decir acerca de esto, porque aquí es donde están los Reyes Católicos enterrados como tal, tengo mi koala (riñonera) aquí puesto y, seguramente, el cierre estaba aquí. Pues una señora abrió por completo el cierre, sacó mi cartera de aquí. Yo, entretanto, seguía grabando, y cuando la tropiezo, que volteo así y la veo de frente, sigo grabando porque continué con la cámara puesta hacia allá. A los pocos segundos paro la grabación, hago así y no veo mi cartera», señala.

En su explicación de este episodio en el centro de la capital granadina apunta que se giró y vio a «la señora caminando hacia allá». Podía ir por dos calles para alcanzarla, apunta señalando otras dos calles cercanas a la Catedral de Granada: «Si la señora iba por aquí, la pierdo porque se acumuló un poco de gente, así como está ahorita, pero muchísimo más. Y mientras que yo intentaba ver si en el cúmulo de gente estaba la señora, pues la perdía». Finalmente, pudo recuperar su cartera.

En su vídeo de Youtube, este creador de contenido venezolano señala que «detrás de las postales perfectas y los miradores abarrotados, descubrí otra Granada. Una ciudad intensa, viva, llena de contrastes… y donde también viví una de las peores experiencias de mi viaje».

«Granada es tan fascinante como impredecible. Te atrapa con su encanto árabe, sus tapas gratis, sus callejones empinados en el Albaicín, y con la nieve de Sierra Nevada asomando en el horizonte… pero también te puede sorprender de formas que no esperas».

Las reacciones han sido muy variadas, desde quien recuerda que es un problema de muchas ciudades turísticas a muchos viajeros que han pasado por Granada y han tenido experiencias «maravillosas» y se han marchado «encantados» con la ciudad sin incidente alguno de este tipo.

Temas

Granada

Venezuela

Instagram

Youtube