Absuelven a un hombre al que pedían catorce años de cárcel por violar y maltratar a su novia

El procesado, vecino de Granada, estaba acusado de violar y maltratar a su novia. La fiscalía y la propia denunciante pedían para él doce años ... de prisión por la supuesta agresión sexual y dos más por el otro cargo (el ministerio público planteó una pena alternativa de siete años de presidio para el supuesto de que lo ocurrido se calificase como abuso sexual). La defensa, por su parte, reclamó la absolución del encausado y la Audiencia, que ha enjuiciado el caso, le ha dado la razón. El tribunal se ha decantado por exculpar al procesado al albergar «dudas razonables» sobre la fiabilidad del testimonio de la supuesta víctima.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Redes sociales

Los hechos se remontan al año 2020. El investigado y la mujer, también de Granada, trabaron amistad a través de las redes sociales. Con el tiempo, ese acercamiento se convirtió en un noviazgo «con distintos periodos de convivencia».

La relación estuvo salpicada de altibajos y de «discusiones por motivos diversos».

En 14 abril de 2021, el acusado telefoneó a su pareja, que entonces residía en la casa de su familia, para que le llevara en coche (él no conducía) a hacer unas gestiones. Cuando terminaron, ya por la tarde, decidieron quedarse a dormir en un hostal de la zona hasta la que se habían desplazado. Fue ella la que alquiló la habitación. «Durante la noche, mantuvieron relaciones sexuales, tras las cuales el acusado tomó ansiolíticos y se quedó dormido. A la mañana siguiente, 15 de abril, ambos se marcharon juntos del establecimiento y, tras desayunar, regresaron a Granada», detalla el fallo.

«Sangrados vaginales»

Veinticuatro horas después, la mujer fue al médico porque sufría «sangrados vaginales». Durante la consulta, contó al facultativo que el sospechoso la había forzado a mantener relaciones sexuales. El galeno le instó entonces a presentar una denuncia y a ir a un hospital para someterse a un reconocimiento más exhaustivo. Así lo hizo y la Guardia Civil abrió una investigación que acabó en los juzgados por la presunta comisión de una agresión sexual y otro delito de malos tratos habituales.

La Audiencia de Granada ha dictaminado ahora que no existen pruebas para sostener los cargos y ha acordado la absolución del imputado, que se enfrentaba severas penas: catorce años de prisión.

Conducta normal

En este sentido, los magistrados del tribunal provincial señalan que el testimonio de la presunta víctima y su comportamiento tras la supuesta violación no son suficientes para quebrar el derecho a la presunción de inocencia del encausado. «(...) Consideramos que la credibilidad del relato (de la denunciante) suscita razonables dudas, tanto sobre la existencia de violencia, de la que ningún vestigio se halló en la exploración realizada en el hospital (...), como sobre el carácter no consentido de la relación sexual. La conducta inmediatamente posterior de la denunciante a la supuesta agresión no sugiere el forzamiento a que alude en su declaración. En las conversaciones mantenidas por whatsapp el día 15 de abril, día posterior a dicha supuesta agresión, no solo no se hacen reproches al acusado por lo sucedido, ni siquiera se hace mención a ello. Las conversaciones denotan una normalidad mal avenida con haber sufrido una agresión sexual», razonan los jueces.

«Por el contrario –agrega la resolución–, en algunos mensajes del 15 de abril, (la mujer)se muestra cariñosa con él (...) Le dice al acusado, 'gracias cielo'».