Absuelven al clan familiar acusado de la brutal agresión a un portero en el Corpus La Audiencia Provincial no encuentra suficientes pruebas inculpatorias, pese a que la versión que ofrecieron en el juicio «no puede precisamente calificarse de sólida»

Absuelven a los acusados de agredir brutalmente al portero de la caseta Babilonia en la feria del Corpus de 2019. La Fiscalía y la acusación particular solicitaban siete años y medio de prisión para cuatro de los procesados por tentativa de homicidio. Además de ellos, había dos mujeres acusadas de encubrimiento para las que el ministerio público solicitaba un año y tres meses de cárcel. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que juzgó los hechos el 24 y 25 de abril, no han encontrado pruebas inculpatorias suficientes contra ellos, pese a que la versión que ofrecieron «no es sólida».

En la sentencia, en poder de este medio, el tribunal señala que «ninguna prueba practicada permite afirmar que alguno de aquellos acusados fuese el autor material de la puñalada que recibió dicho perjudicado, ni tampoco la existencia de un concierto de voluntades entre ellos para llevar a cabo la agresión sufrida». La audiencia alude a los principios de presunción de inocencia y de 'in dubio pro reo' para justificar la absolución dada la «insuficiencia de la actividad probatoria» y la «duda más que razonable en cuanto a su autoría y participación en los hechos».

Además, «la versión exculpatoria de tales acusados no puede precisamente calificarse de sólida, presentando cierta «inconsistencia» al menos en lo relativo a su no presencia en el área reservada de la caseta en el momento en que se inició el altercado y se produjo la agresión, tampoco el resultado de otras pruebas practicadas, en especial la testifical del propio perjudicado o la de su compañero, el vigilante de seguridad», remacha la sala en su escrito. De hecho, durante la primera sesión del juicio estos testigos no pudieron indentificar como autores responsables a ninguno de los acusados sentados en el banquillo.

Las personas absueltas, algunas miembros del mismo clan familiar, negaron los hechos y se declararon no culpables, aunque admitieron que estuvieron aquella noche en la caseta y se produjo una trifulca entre ellos. De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscalía, la víctima realizaba su labor de vigilante en esta caseta del ferial de Almanjáyar cuando se dispuso a mediar en una discusión que iniciaron dos de los procesados. Los que participaban en la discusión, además de otras dos personas y un menor que no está acusado, se habrían unido en un ataque contra el vigilante, al que presuntamente propinaron «toda suerte de brutales patadas y puñetazos», además de asestarle varias puñaladas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo. Los responsables aprovecharon la confusión para abandonar el lugar a toda prisa, mientras el portero sufría una parada cardiorespiratoria.

El hombre, que tiene una incapacidad permanente, estuvo tres días en la UCI, requirió una intervención quirúrgica y más de 160 días de tratamiento médico por las lesiones que sufrió. Aún así, ha perdido casi la totalidad de la movilidad en una mano, según expuso su abogado, Ernesto Osuna.

