Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia

El segundo tramo de Emperatriz Eugenia ha abierto al tráfico esta mañana, tal y como estaba previsto en los plazos de las obras. La alcaldesa ... de la ciudad, Marifrán Carazo, ha indicado en sus redes sociales que se están ultimando los detalles para la inauguración de la vía, pero que los coches ya pueden circular. Hay que recordar que cuando en septiembre se terminó un primer tramo, ya se dijo que el segundo estaría listo para este mes de octubre.

La actuación en esta calle céntrica forma parte del plan de obras que tiene en marcha el Ayuntamiento de Granada hasta el 2027 y que incluye trabajos en otras vías como San Antón, Tejeiro, Cervantes o Divina Pastora, entre otras. El objetivo es mejorar la movilidad y dar más protagonista al peatón.

La remodelación de Emperatriz Eugenia ha contado con un presupuesto de 2.086.955 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Además, de la obra, se ha renovado la red de abastecimiento y saneamiento, red de alumbrado público y canalizaciones. En concreto, se han instalado 28 nuevas farolas, compuestas por columna y farol artísticos, así como la implementación de tecnología led, más eficiente, sostenible y económica.

Dentro de la actuación en esta vía se ha realizado, además, un trabajo conjunto con Emasagra para mejorar la red de saneamiento, lo que repercutirá en un mejor aprovechamiento del agua. La intervención está en el marco del Plan de Resiliencia Hídrica en el Ciclo Integral del Agua de Granada, con el que se está llevando a cabo una profunda renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, con nuevas conducciones más eficientes y seguras, así como la instalación de imbornales para la recogida de pluviales y la mejora de los hidrantes contra incendios.

Los trabajos contemplaban dos tramos, el primero, entre la calle Gran Capitán y la calle Trajano, pasará a contar con un único carril de circulación de cuatro metros de anchura y aceras en ambas márgenes de 6,9 metros de ancho hasta alcanzar la línea de fachada. El pavimento empleado para las aceras será baldosa hidráulica imitación granito.

La segunda intervención, entre la calle Trajano y Camino de Ronda, constará de una calzada de 6,5 metros de ancho que mantendrá los dos carriles de circulación de un único sentido actuales y zona de aparcamiento en línea de 2,20 metros de ancho en ambos márgenes, mientras que las aceras tendrán un ancho mínimo de 3,45 metros.

La escasa vegetación que había previamente en la zona, se ha paliado con plantación de un total de 47 nuevos árboles y de 358 plantas y arbustos de altura comprendida entre los 40 y 60 centímetros. Las especies arbóreas se dispondrán en alcorques y para las nuevas plantas y arbustos se prevé la instalación 17 jardineras.