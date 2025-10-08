Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia. Pepe Marín

Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia

La obra que arrancó en enero había abierto parcialmente a la circulación el mes pasado

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:44

Comenta

El segundo tramo de Emperatriz Eugenia ha abierto al tráfico esta mañana, tal y como estaba previsto en los plazos de las obras. La alcaldesa ... de la ciudad, Marifrán Carazo, ha indicado en sus redes sociales que se están ultimando los detalles para la inauguración de la vía, pero que los coches ya pueden circular. Hay que recordar que cuando en septiembre se terminó un primer tramo, ya se dijo que el segundo estaría listo para este mes de octubre.

