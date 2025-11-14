Abre un nuevo Popeyes en Granada: así es el restaurante de Granaita

Un nuevo Popeyes llega a Granada. La cadena abre en un nuevo restaurante en el parque comercial y de ocio Granaita, su quinto local en ... la provincia, tras los dos de la capital, otro en el Nevada Shopping y otro en Motril. 30 personas se han incorporado a trabajar de forma directa.

El restaurante en Granaita está diseñado para ofrecer una experiencia moderna y cómoda: dispone de wifi gratuito, kioscos de autopedido, servicio take away y carril de recogida desde el coche. En las próximas semanas incorporará, además, servicio de delivery, ampliando las opciones para disfrutar del pollo de Popeyes en cualquier lugar.

«Granada nos abrió las puertas en 2021 y, en apenas cuatro años, hemos pasado de nuestra primera apertura a contar con cinco restaurantes y 150 profesionales en la provincia. Sumarnos a Granaita, epicentro de ocio y compras en la zona norte de la ciudad, consolida esa trayectoria y nos sitúa aún más cerca de nuestros clientes. Seguiremos creciendo aquí para que cada vez más granadinos puedan disfrutar del auténtico sabor de Louisiana», explico Jorge Carvalho, director de Operaciones de RBE.

Ampliar Trabajadores del Popeyes.

Por su parte, desde Granaita celebran la «gran incorporación» que supone Popeyes a la oferta de restauración del parque comercial. Así lo indica David Arroyo, su director de comunicación y marketing, quien destaca «la llegada continuada de rótulos de primer nivel que escogen Granaita como destino, reforzando así nuestro posicionamiento como referente comercial, de ocio y restauración en Granada y su cinturón metropolitano».