Los abogados reclaman «más puntualidad» en los pagos del Turno de Oficio Los alrededor de 1.700 letrados del colegio granadino adscritos a este servicio atienden una media de 158 asuntos al día YENALIA HUERTAS Granada Viernes, 12 julio 2019, 16:59

El Colegio de Abogados de Granada conmemora hoy, 12 de julio, el Día de la Justicia Gratuita en un tono reivindicativo. El último retraso por parte de la Junta de Andalucía en el pago de los servicios del Turno de Oficio a los letrados adscritos ha provocado que el colectivo aproveche esta celebración para reclamar «más puntualidad» en los abonos, así como que se paguen también las actuaciones que se realizan en aquellos casos en los que finalmente se deniega la gratuidad al ciudadano.

Cabe recordar que los abogados de Granada, al igual que los de otras provincias andaluzas, llegaron a anunciar recientemente posibles movilizaciones si el gobierno autonómico no pagaba antes del 5 de julio la liquidación del primer trimestre de este año, que ascendía a 1,5 millones de euros. Finalmente, las concentraciones planteadas no se llevarán a cabo, pues la Junta abonó el día 4 la suma adeudada por los servicios del Turno de Oficio. En ese pago, no obstante, según ha puntualizado la institución, no se han incluido los servicios de guardia, que aún faltan por pagar y que ascienden a 252.040 euros.

De ese fleco económico aún pendiente de cortar ha informado esta mañana, en rueda de prensa, la presidenta del Grupo Especializado en Turno de Oficio, Sacramento Gómez Montalvo, que compareció junto al diputado segundo de la institución, Alfonso Labella; la diputada tercera, Concha Sánchez Salas; y la diputada octava y presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita, Coral Vega.

Durante el acto, que se desarrolló en la sede colegial, en la Plaza de Santa Ana, se procedió a la lectura del 'Manifiesto en defensa de la justicia gratuita y del Turno de Oficio', en el que se reclama el protagonismo de los abogados y abogadas de este servicio y se insta a dignificar su función en defensa de los más desfavorecidos, «con garantías firmes de percibir una retribución digna por cada actuación y cobrar puntualmente».

Sobre este aspecto, Labella recordó que durante cinco años los abogados han estado cobrando de menos «en base a una orden nula» -hubo una drástica reducción de sus retribuciones-, por lo que el colegio granadino presentó hace unos meses una reclamación patrimonial «para que los más de 1.200 abogados que resultaron perjudicados puedan ser resarcidos de esas bajadas injustas».

En el citado manifiesto se considera necesaria una «reforma» del marco regulatorio de los servicios que prestan los profesionales adscritos, que en la provincia son exactamente 1.090 al Turno de Oficio y 995 a Asistencia Letrada. En total, serían alrededor de unos 1.700 si se tiene en cuenta que no todos están en ambos servicios.

Más de 57.000 asuntos

«La asistencia jurídica gratuita es fundamental para la tutela judicial efectiva de todas las personas», ha recalcado Labella, a la vez que ha recordado que «todo el mundo tiene derecho a un abogado» y que con la celebración del 12-J se pretende «poner en valor» el trabajo que realizan este profesionales.

Entre las cifras que han dado a conocer, destacan algunas como que los letrados adscritos al servicio atienden una media de 158 asuntos al día o que la corporación tramitó en 2018 más de 30.200 expedientes de solicitud de Justicia gratuita por parte de los ciudadanos más desfavorecidos.

En total, durante el año pasado, los letrados adscritos atendieron 57.737 asuntos en la provincia de Granada, lo que supone 6,5 asuntos a la hora durante los 365 días del año y un incremento del 25% respecto a la cifra global de asuntos registrada en 2017, que fue de 46.166. De los 57.737 asuntos tramitados, 22.387 correspondieron a Asistencia Letrada -las guardias-, 1.909 a violencia de género y 33.441 al Turno de Oficio.

Llegada de pateras

Tras reivindicar el papel crucial que juegan en la sociedad los abogados de oficio -a veces tan denostados y no precisamente bien pagados-, la diputada Coral Vega ha puesto de relieve el «notable incremento» de asuntos registrado en la jurisdicción contencioso administrativa. Las cifras son especialmente llamativas en este ámbito, pues se ha pasado «de 250 asuntos en 2017 a 2.829 en 2018». El motivo: las entradas masivas de inmigrantes que acceden a nuestras costas en patera.

«Desde el año pasado, la asistencia inicial a los inmigrantes a su llegada al Puerto de Motril y los posteriores recursos contra las órdenes de expulsión de contabilizan de forma separada. Primero, cuando llegan los inmigrante sse interpone un recurso contra la orden de expulsión y luego se continúa con un contencioso administrativo que pasa a engrosar el número de expedientes del Turno de Oficio», ha aclarado Vega, para alertar de que la mayoría de los asuntos acaban archivados porque los juzgados exigen a los inmigrantes que otorguen poderes a los letrados para tramitar sus casos. En otras provincias, sin embargo, basta con la designación.

Vega ha subrayado que la asistencia a estos ciudadanos que acceden a las costas granadinas de foma irregular se ha convertido en una de las principales inquietudes de su colectivo. El Colegio de Abogados, de hecho, está poniendo los medios necesarios «para que los inmigrantes que llegan a la provincia reciban la asistencia jurídica que la Constitución establece», según la diputada que ha elogiado la labor «encomiable» que a su vez está realizando ACNUR.

Para la celebración del 12-J, se han programado aparte varios actos: se ha instalado una mesa informativa en los juzgados de la Caleta, a las 13.00 horas estaba prevista una concentración ante la sede de la Delegación de Justicia, en la Normal, y esta noche se ha organizado un concierto de Carmencita Calavera.