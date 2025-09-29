Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los abogados granadinos exigen refuerzos para los tribunales, donde se señalan juicios a más de dos años vista

El colegio califica de «graves» los retrasos, exige más personal y recursos informáticos ante la sobrecarga adicional que supondrá la puesta en marcha de diciembre de una nueva reforma

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:41

El Colegio de Abogados de Granada reclama medios para los juzgados, que afrontan «graves retrasos», donde ya se señalan juicios para mediados de 2028. Los ... letrados manifiestan «con profunda preocupación» la afección que causa tanto a la ciudadanía como al ejercicio profesional de la abogacía. Durante los últimos meses, se ha constatado «un notable incremento de la dilación de señalamientos, resoluciones y trámites procesales, lo que repercute en la tutela judicial efectiva y genera una evidente sobrecarga en el sistema de justicia». La demora que se arrastra en algunas secciones es de 18 meses o más.

