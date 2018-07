El abogado de Juana Rivas dice que actuó de forma errónea por estar mal asesorada Fiscalía mantiene su petición de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores pero añade el cargo de desobediencia JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Jueves, 19 julio 2018, 01:01

Fiscalía ha sumado un delito más, el de desobediencia, a los cargos de sustracción de dos menores contra Juana Rivas, quien ayer acudió al juicio celebrado a raíz de la denuncia presentada en su día por Francesco Arcuri, padre de los menores y expareja de la acusada. El Ministerio Público ha pedido una condena de cinco años de cárcel contra esta madre, a la que se ha sumado la acusación particular, mientras la defensa ha solicitado su absolución al entender que Rivas actuó sin «dolo» y sí de forma «errónea» al estar «mal asesorada». El titular del Juzgado número 1 de lo Penal, Manuel Piñar, le dijo a la acusada, en referencia al asesoramiento recibido, que la próxima vez «eligiera mejor a sus abogados».

Juana Rivas se declaró inocente desde un principio y justificó su decisión de no volver a Italia para «huir del maltrato» al que supuestamente estaba sometida. Añadió que los hijos se comunicaban con el padre mediante teléfono y por Sky, aunque Francesco Arcuri matizó que esa comunicación se mantuvo, de más a menos, solamente entre mayo y noviembre de 2016, a partir de ahí dejó de hablar y de ver a sus dos vástagos hasta el 28 de agosto de 2017, cuando su expareja los entregó en la Comandancia de la Guardia Civil.

La defensa de Juana Rivas, ejercida por el letrado José Estanislao López, demostró la existencia de un correo electrónico de agosto de 2016 donde la madre de los menores comunicó al padre su decisión de quedarse en España y le informó del domicilio donde estaban sus hijos. Arcuri, que declaró por videoconferencia desde un tribunal en Italia, dijo «no recordar» exactamente si en ese correo emitido por su ex venía o no la dirección donde se encontraban los menores. La intención del letrado era demostrar que no estaban en paradero desconocido.

LAS FRASES Juana Rivas Madre acusada «Cuando me vine de Italia estaba aterrada y aquí siempre he creído que estaba dentro de la ley» Franceso Arcuri Padre denunciante «Yo nunca he sido un maltratador y niego haberle pegado a Juana Rivas»

La fiscal sí consideró probado que Juana Rivas se quedó con los dos hijos de la pareja en España sin contar con el consentimiento del padre y una vez aquí desobedeció todos los dictámenes judiciales que la obligaban a devolver a los dos menores al país transalpino, incurriendo en dos delitos de sustracción y otro de desobediencia. «Cuando me vine de Italia estaba aterrada y aquí siempre he creído que estaba dentro de la ley, por eso cuando me asesoraron para que entregara a los hijos lo hice, no antes. Yo siempre he querido actuar protegiendo a mis hijos, no lo hice con ninguna otra intencionalidad y siempre como una madre que quiere lo mejor para sus hijos», dijo Rivas durante su declaración.

Francesco Arcuri recordó que él «nunca» ha sido un «maltratador»: «Niego haberle pegado a Juana Rivas», sostuvo pese a la sentencia por lesiones que data de 2009 contra este individuo y que lo obligó a acudir durante 28 días a sesiones con una psicóloga. Algo que según la defensa de Rivas «nunca cumplió» tal y como acreditó en la sesión de juicio. El letrado de Arcuri, Enrique Zambrano, expuso el calvario por el que ha pasado el padre de los menores después de no poder comunicarse con ellos por espacio de diez meses. Defendió que su cliente ejercía de padre en Italia haciéndose cargo de sus hijos y que no comprende cómo Juana Rivas trató de llegar a acuerdos con él para establecer un régimen de visitas, tal y como le propuso en distintas comunicaciones, si realmente era un maltratador. Zambrano dijo después del juicio que ya había una propuesta de los peritos forenses en Italia para que la patria potestad de los menores quedaran en manos del padre.

Rivas pidió al final de la sesión «justicia» porque sólo ha querido «proteger» a sus hijos en todo momento y ahora pide recuperarlos.