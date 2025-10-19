El abandono del parque de Almanjáyar lleva a los vecinos a reclamar su gestión
Está completamente lleno de basura y desperdicios, con espacios quemados y llenos de colchones donde duermen a diario personas sin hogar
Granada
Domingo, 19 de octubre 2025, 23:48
El parque de Almanjáyar, al que se accede por la avenida Joaquina Eguaras a la altura del ferial del Corpus, es un auténtico despropósito. Se ... encuentra completamente alfombrado por todo tipo de basura sin recoger, con zonas quemadas y con diversos refugios improvisados para pernoctar.
La voz de alarma la da la propia asociación de vecinos de Almanjáyar, que, de hecho, gestiona la otra mitad de la manzana, donde se ubica la piscina del barrio, un lugar de modélica gestión a lo largo de los años. «Hemos llegado a retirar más de cuatro camiones de residuos este mismo verano, pero todo vuelve a estar igual», informa el presidente vecinal, Ángel Rubio. El estado actual del parque y la implicación de los vecinos en su limpieza y mantenimiento, así como la probada capacidad en la gestión de la piscina de Almanjáyar ha llevado a la asociación ha presentar formalmente un proyecto para encontrar soluciones y reconvertir esta zona verde en un lugar que sirva para el esparcimiento y disfrute de todos los vecinos. Es decir, el abandono del parque de Almanjáyar ha llevado a los vecinos a reclamar su gestión.
Actuación inmediata
La propuesta para el parque de Almanjáyar de la asociación de vecinos del barrio es de actuación inmediata y a medio plazo. Como forma jurídica, solicitan una adenda al convenio ya existente para la gestión de la piscina, de forma que se integre el mantenimiento del parque –su limpieza y vigilancia–, en el propio convenio de la piscina.
La idea es que al área municipal de Mantenimiento pueda reasignar presupuesto para financiar este servicio, «aliviando la carga del personal municipal», sostiene la asociación vecinal.
Hay más propuestas, pero ya a medio plazo, para la revitalización del parque de Almanjáyar. Para empezar, sostiene Ángel Rubio, presidente vecinal, «se trata de transformar el parque en un espacio seguro y atractivo mediante la vigilancia reforzada con la figura del cuidador de barrio, en colaboración con los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional». Asimismo, se trata de incorporar a esta zona verde las necesarias infraestructuras sostenibles, tales como papeleras, bancos para el descanso y fuentes de recreo.
Esta propuesta ya está en manos de los responsables municipales, que se comprometieron a estudiarla y a ofrecer una respuesta a la asociación de vecinos para después del verano. De esta forma, en Almanjáyar se está a la espera de una cita con los estamentos municipales para poder avanzar en este proyecto que consideran imprescindible para el barrio y sus vecinos.
Una zona verde que necesita de inmediato una actuación urgente
La zona verde que conforma el parque de Almanjáyar necesita de inmediato una actuación urgente. La asociación de vecinos de Almanjáyar ya se ha reunido recientemente con los concejales de Participación y Mantenimiento y de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Lo que se está estudiando es la posibilidad de hacer una innovación de la parcela para poder desarrollar el proyecto. «Mientras tanto, posiblemente se haga alguna adenda al convenio que tenemos con Deportes para la gestión de la piscina para que nosotros podamos gestionar el parque para intentar normalizar la situación actual», explica el presidente vecinal.
Una imagen deplorable
Mientras esto ocurre, el parque de Almanjáyar presenta una imagen deplorable. Para empezar, su cerramiento, que consiste en una sucesión de barras verticales que circunda el perímetro, están completamente oxidadas, lo que da una imagen tercermundista. Peor todavía, la base de esta valla perimetral está completamente llena de basuras de todo tipo. Desde bolsas de plástico de todos los colores a restos de comidas y bebidas y también de productos de aseo e higiene personal.
Hacia el interior, todo se complica. Entre los matorrales y los arbustos hay colchones y sillones que sirven a las personas sin hogar y a los migrantes para pasar las noches. También hacen fogatas y hogueras, por lo que muchas zonas están completamente quemadas. Por último, el mobiliario urbano está destrozado.
