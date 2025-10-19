El abandono del parque de Almanjáyar lleva a los vecinos a reclamar su gestión

El parque de Almanjáyar, al que se accede por la avenida Joaquina Eguaras a la altura del ferial del Corpus, es un auténtico despropósito. Se ... encuentra completamente alfombrado por todo tipo de basura sin recoger, con zonas quemadas y con diversos refugios improvisados para pernoctar.

La voz de alarma la da la propia asociación de vecinos de Almanjáyar, que, de hecho, gestiona la otra mitad de la manzana, donde se ubica la piscina del barrio, un lugar de modélica gestión a lo largo de los años. «Hemos llegado a retirar más de cuatro camiones de residuos este mismo verano, pero todo vuelve a estar igual», informa el presidente vecinal, Ángel Rubio. El estado actual del parque y la implicación de los vecinos en su limpieza y mantenimiento, así como la probada capacidad en la gestión de la piscina de Almanjáyar ha llevado a la asociación ha presentar formalmente un proyecto para encontrar soluciones y reconvertir esta zona verde en un lugar que sirva para el esparcimiento y disfrute de todos los vecinos. Es decir, el abandono del parque de Almanjáyar ha llevado a los vecinos a reclamar su gestión.

Actuación inmediata

La propuesta para el parque de Almanjáyar de la asociación de vecinos del barrio es de actuación inmediata y a medio plazo. Como forma jurídica, solicitan una adenda al convenio ya existente para la gestión de la piscina, de forma que se integre el mantenimiento del parque –su limpieza y vigilancia–, en el propio convenio de la piscina.

Ampliar Colchones utilizados para pernoctar en el parque de Almanjáyar. B. R.

La idea es que al área municipal de Mantenimiento pueda reasignar presupuesto para financiar este servicio, «aliviando la carga del personal municipal», sostiene la asociación vecinal.

Hay más propuestas, pero ya a medio plazo, para la revitalización del parque de Almanjáyar. Para empezar, sostiene Ángel Rubio, presidente vecinal, «se trata de transformar el parque en un espacio seguro y atractivo mediante la vigilancia reforzada con la figura del cuidador de barrio, en colaboración con los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional». Asimismo, se trata de incorporar a esta zona verde las necesarias infraestructuras sostenibles, tales como papeleras, bancos para el descanso y fuentes de recreo.

Esta propuesta ya está en manos de los responsables municipales, que se comprometieron a estudiarla y a ofrecer una respuesta a la asociación de vecinos para después del verano. De esta forma, en Almanjáyar se está a la espera de una cita con los estamentos municipales para poder avanzar en este proyecto que consideran imprescindible para el barrio y sus vecinos.