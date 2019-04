Ábalos mantiene «finales de junio» como horizonte para la puesta en servicio del AVE El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoce que «posiblemente» no estén «todos los maquinistas formados» JAVIER MORALES Lunes, 15 abril 2019, 20:14

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantiene el horizonte de «finales de junio» para la puesta en servicio del AVE en Granada. «Seguimos trabajando con esa fecha, si bien es verdad que para entonces posiblemente no tengamos a todos los maquinistas formados, si bien estamos intentando tener suficientes para poder hacer los trayectos que vamos a proponer», ha señalado en declaraciones previas a un acto de campaña del PSOE en Las Gabias.

«Estos procesos no están sometidos a una rigidez, como saben, tienen que ver con las pruebas de seguridad y estas no están claramente tasadas, hay que estar revisando», ha añadido el ministro. Ábalos interviene en la tarde de este lunes en un acto en el Centro Cultural de Las Gabias, junto a los candidatos socialistas al Congreso, el Senado y la alcaldía del municipio metropolitano.

La aprobación de las pruebas de seguridad depende, como ha señalado el ministro, de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. «Estamos trabajando con esas fechas, en el proceso de formación de maquinistas. No depende de nosotros, no hay que hacer inversiones, sino que está en manos de la Agencia de Seguridad, lo que más me interesa es que cuando esté en servicio cumpla con todos los requisitos de seguridad, no me gustaría cometer ningún riesgo en ese sentido», ha concluido