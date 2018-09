Ábalos: «Nuestro compromiso es gobernar. Por lo demás, yo siempre digo que me gustan mucho las elecciones» José Luis Ábalos en un momento de la entrevista. / Ramón L. Pérez «Para qué voy a decir que el AVE llegará a Granada en mayo, tengo mucho riesgo de equivocarme. Prefiero sacarlo del debate electoral», justifica el ministro de Fomento QUICO CHIRINO Jueves, 27 septiembre 2018, 00:23

José Luis Ábalos recorrió el martes la vía del AVE de Granada con un tren en pruebas. Tardó 53 minutos, frente a los 45 en los que debe hacerse el trayecto entre la capital y Antequera cuando la línea esté operativa. A las dos de la tarde regresó a Madrid en un avión comercial. Antes, atendió a IDEAL en una sala del aeropuerto. El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tenía un discurso técnico, propio de un ingeniero de caminos. Ábalos lo fía todo a la cercanía:«La gente comprende las cosas. Lo que no le gusta es que no haya empatía». Tras su visita del martes no ha resuelto gran cosa a corto plazo. Pero ha ganado nueve meses de margen. Que viene bien para las cuestiones embarazosas.

–Con la documentación que ha podido ver y los datos que maneja, ¿en Granada se han creado falsas expectativas con el AVE? Y han pasado varios gobiernos...

–Granada lleva tres años y medio de desconexión ferroviaria, que fue un gran error. Hay muchas fechas que se han incumplido y eso se refleja en una pérdida de confianza. Hemos querido recuperarla diciendo la verdad. Entre el voluntarismo político, que me podría llevar a decir que el AVE estará en mayo, opto por la transparencia.

–Pero también hay algo de estrategia, porque al decir que el AVE estará en junio evita el riesgo de que se le vuelva en contra al PSOE en la campaña de las municipales.

–Para qué voy a decir mayo, tengo mucho riesgo de equivocarme. Prefiero sacarlo de todo ese debate.

–Se ha comprometido a poner en marcha la variante de Loja pero no ha sido tan tajante sobre la ubicación de la futura estación de tren...

–Está encargado el estudio informativo y nos tiene que dar distintas alternativas. Si me pregunta a mí, soy sensible a lo que pide el alcalde. Lo normal es que partamos de esa ubicación.

–Entre 2019 y 2020 se habrán completado las grandes infraestructuras que Granada espera desde hace décadas. ¿Hasta qué punto ha lastrado el desarrollo de la provincia?

–En la Mesa del Ferrocarril, el presidente de la Diputación ha dicho que el aislamiento ferroviario ha supuesto una pérdida de 400 millones de euros. Si lo tiene evaluado no voy a discutirlo. Insistía en que ha afectado mucho a los congresos.

–¿Puede haber una compensación?

–Eso es un poco complicado. La mejor compensación es que se le saque la mayor rentabilidad a la inversión y que se cumplan las expectativas. El AVE a Valencia –se refiere a su comunidad– ha venido muy bien pero parecía que iba a ser la revolución mundial y tampoco ha sido tanto.

–Es el séptimo ministro que pasa por el AVE de Granada...

–(Interrumpe) O la obra dura mucho o los ministros duran muy poco.

–¿Será el que se monte en el primer viaje comercial?

–El primer viaje comercial... (piensa). Hemos dicho que será en junio... Vamos a ver.

–¿Eso significa que no descarta un adelanto electoral?

–Nos planteamos como objetivo la estabilidad del país y hay algunos elementos que pueden ponerla en cuestión. Ni siquiera permiten que haya debate de los presupuestos y eso no ayuda. La decisión de la presidenta del Congreso fue política y sustrajo la oportunidad de debatir. Eso se llama bloqueo. Y luego está el bloqueo del Senado. El anterior Gobierno introdujo el filtro del Senado porque tenía mayoría absoluta y se blindó, con una función que el Senado no tiene, porque no es la última Cámara, la ultima decisión la tiene el Congreso. Salvo en esta cuestión –de la estabilidad presupuestaria–. Queremos restablecer la normalidad y nos llaman chavistas. El chavismo era lo otro.

–¿La posibilidad de elecciones anticipadas es hoy más real que cuando llegó Pedro Sánchez?

–Lo determinará la capacidad para gobernar. Nuestro compromiso es gobernar. Por lo demás, yo siempre digo que a mí las elecciones me gustan mucho.

–¿La relación con Cataluña marcará ese posible adelanto?

–Sin duda. La relación con Cataluña necesita una posición sólida desde el Estado. En su momento actuamos con lealtad y no lo estamos viendo ahora de manera recíproca.

–En los últimos días les reprochan algunos guiños a partidos independentistas...

–Se ve que todo lo que no sea estar en guerra son guiños. En todo caso son guiños a la normalidad.

–Pero las declaraciones sobre los presos del procés se parecían mucho a las que hacen dirigentes de Esquerra...

–Para nada. Hay que distinguir las opiniones humanitarias. El responsable de un delito tiene que pagar, sin interferencias, pero el ensañamiento tampoco puede formar parte de un discurso. Lo que es un intrusismo o una interferencia inaceptable es que una exsecretaria de Estado de Justicia llame a una jueza para interesarse por el futuro de Pablo Casado.

–¿Insinúa que ha habido interferencias en la investigación del máster?

–Habrá que preguntar a las otras tres compañeras de máster cómo se encuentran. Tres compañeras del mismo curso, en las mismas circunstancias, que están imputadas. Y este señor está aforado y no lo está. Eso es tremendo.

Crisis de Gobierno

–¿En la estabilidad del Gobierno también incidirá la estabilidad de sus ministros?

–Seguramente irán a por otro. Como decía Blas de Otero, vendrán por mí, por ti y por aquel. Yo viví la experiencia de Bermejo. Ponen a prueba la resistencia de las personas. Están exprimiendo tanto que no sabemos quién se va a dedicar a la labor política. Te expones a un lodazal. El prestigio que ganas en la sociedad lo pierdes en la política. Nos pueden molestar las grabaciones pero, ¿hay alguna cuestión delictiva? ¿A cuántos nos han podido grabar? Si escudriñamos tanto no se salva nadie.

–Se le puede achacar a la ministra de Justicia que no ha tenido una reacción firme y la ha ido amoldando según lo que trascendía...

–Imagino que uno no sabe exactamente el propósito del que es objeto. Cada uno establece su reacción desde el punto de vista personal. La ministra de Justicia no es una persona que forme parte del mundo político. No domina los usos políticos y se ha encontrado con lo peor de la política.

–¿Y en Andalucía habrá adelanto?

–No lo sé (ríe).

–Le pregunto como número dos del PSOE...

–Los compañeros me han dicho que cuando lo decidan lo comunicarán pero me dicen que no tienen ninguna decisión.

–¿No le han preguntado sobre la conveniencia?

–La legislatura está a punto de acabar en Andalucía. Como adelanten va a ser nada.