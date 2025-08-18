Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

94.000 alumnos granadinos se benefician del programa de gratuidad de libros

La Junta destina más de 6 millones para renovar los libros de los estudiantes de 1º y 2º de Primaria y 4º de ESO

Ideal

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:45

El próximo curso 2025/26 estrenará libros de texto el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se renovarán los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria como todos los años por las características de estos cursos. En concreto, en la provincia de Granada estrenarán libros de texto casi 94.000 alumnos con una inversión de más de 6 millones de euros. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina un total de 57 millones de euros para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, una medida que beneficia a unos 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha explicado que las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. «El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.», ha especificado.

La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.

