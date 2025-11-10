Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajadoras manipulando espárrago en una cooperativa del poniente. Pepe Marín

Los 9.000 trabajadores granadinos del manipulado se movilizarán para exigir mejoras salariales

Las asambleas aprueban un calendario de protestas con amenaza de huelga para desbloquear las negociaciones del convenio colectivo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Al sector del manipulado de frutas y verduras, que firmó la paz social en 2022, le toca renovar su convenio colectivo provincial y la negociación, ... como ya se ha convertido en tradición, amenaza con ser tortuosa.

