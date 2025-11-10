Los 9.000 trabajadores granadinos del manipulado se movilizarán para exigir mejoras salariales

Al sector del manipulado de frutas y verduras, que firmó la paz social en 2022, le toca renovar su convenio colectivo provincial y la negociación, ... como ya se ha convertido en tradición, amenaza con ser tortuosa.

Las asambleas de trabajadores del sector del manipulado han decidido por unanimidad iniciar un calendario de movilizaciones que tiene como objetivo empujar a la patronal a negociar mejoras laborales y salariales y que culminará en una convocatoria de huelga, según informaron los sindicatos UGT, CC OO y CSIF.

El inicio de las movilizaciones se ha fijado para el próximo domingo día 16 de noviembre con una manifestación en Motril que partirá a las 11.30 horas desde la sede de los sindicatos.

En un comunicado conjunto UGT, CCOO y CSIF acusan a la patronal de «bloquear» la negociación del convenio colectivo del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata de la provincia Granada, que afecta a 9.000 trabajadores, en su mayoría mujeres. «Estamos ante un sector muy precarizado, con sueldos mínimos cuya referencia es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en contraposición con esta situación laboral, las empresas del sector vienen experimentando, desde hace años, un auge mantenido que ha repercutido de forma importa en sus beneficios empresariales», subraya el comunicado sindical.

En la última reunión el pasado día 23 de octubre con las organizaciones que representan a la patronal, Ecohal y Cooperativas Agroalimentarias, la negociación se centró en las cuestiones económicas, «toda vez que la representación sindical manifestó su rechazo a la representación de los empresarios, de eliminar del convenio colectivo el complemento de incapacidad temporal, los tres primeros días de la baja que los empresarios había exigido, para poder acercarse a la postura sindical». «Ante el bloqueo originado por las pretensiones empresariales, que ni tan siquiera estaba dispuesta a ofrecer a las personas trabajadoras del sector, los incrementos de IPC correspondientes a los años 2024 y lo que va del 2025, condenándolas una vez más a la pérdida de poder adquisitivo, se dio por finalizado el proceso de negociación y el inicio de las movilizaciones en el sector del manipulado», han anunciado.