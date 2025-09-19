Ya somos 20.000 en el canal de WhatsApp de IDEAL: ¡Súmate! La mejor información y todas las noticias de última hora sobre la provincia granadina, Andalucía, deportes y culturas

Ideal Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

El periódico IDEAL creó en 2023 su propio canal de WhatsApp pensando en ofrecer a sus lectores un servicio informativo extra y la acogida no ha podido ser mejor. La comunidad ha ido creciendo hasta superar los 20.000 seguidores. A través de esta funcionalidad, IDEAL mantiene al tanto a sus más fieles lectores de la mejor información y todas las noticias de última hora sobre la provincia granadina, Andalucía, deportes y culturas. Puedes seguir a IDEAL en WhatsApp a través de este enlace.

Si quieres mantenerte al tanto de toda la actualidad de Granada y provincia, además de la mejor selección de noticias a nivel nacional e internacional, puedes darte de alta en el canal de WhatsApp de IDEAL siguiendo los siguientes pasos.

Cómo darte de alta en el canal de IDEAL

1. Pincha ahora en el siguiente enlace, que te llevará a tu aplicación de WhatsApp.

2. Pulsa el botón de 'Seguir', en la parte superior derecha del canal.

3. Activa las notificaciones en la parte superior derecha del canal para enterarte al momento de todas las noticias.

4. Podrás encontrar el canal en la pestaña de 'Novedades', junto a los estados de tus contactos.

Y listo. Con estos pasos estarás al corriente de todas las novedades pertinentes.

Temas

WhatsApp

Ideal