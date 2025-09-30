Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una enfermera prepara una vacuna en una imagen de archivo. Pepe Marín
Vacunación contra la gripe

Más de 200 escolares menores de cinco años se vacunan de la gripe el primer día de campaña en Granada

El plan de inmunización también prioriza a sus docentes y a embarazadas | En total, 210.000 granadinos están llamados a protegerse frente a este virus de cara al invierno

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:16

La campaña de vacunación de la gripe arrancó este martes en toda Andalucía con el objetivo de proteger a la población más vulnerable antes de ... que llegue el invierno y la circulación de este virus respiratorio se dispare. En la provincia de Granada, en concreto, esta primera jornada se habría saldado con 203 menores de cinco años inmunizados en los colegios, según datos facilitados por la Consejería de Salud a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  3. 3

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  4. 4

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  5. 5

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  6. 6 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  7. 7

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  8. 8 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  9. 9 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  10. 10 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 200 escolares menores de cinco años se vacunan de la gripe el primer día de campaña en Granada

Más de 200 escolares menores de cinco años se vacunan de la gripe el primer día de campaña en Granada