Más de 200 escolares menores de cinco años se vacunan de la gripe el primer día de campaña en Granada

La campaña de vacunación de la gripe arrancó este martes en toda Andalucía con el objetivo de proteger a la población más vulnerable antes de ... que llegue el invierno y la circulación de este virus respiratorio se dispare. En la provincia de Granada, en concreto, esta primera jornada se habría saldado con 203 menores de cinco años inmunizados en los colegios, según datos facilitados por la Consejería de Salud a este periódico.

Esta temporada, en territorio granadino, está previsto que 8.000 niños de seis meses a cinco años reciban la antigripal. Ellos encabezan el primer grupo llamado a vacunarse, que también incluye a sus docentes y a las embarazadas y puérperas. Los convivientes de personas vulnerables, cabe recordar, pueden desde ahora protegerse a la vez que ellos.

Partiendo de esa base, Salud estima la inoculación de un total de 210.000 granadinos vulnerables en la campaña contra la gripe de este año. El calendario se irá abriendo progresivamente a toda la población diana. El próximo lunes 6 de octubre, sin ir más lejos, empezará la ronda por las residencias de mayores y los centros de discapacidad de la provincia.

Vacunación por turnos

Asimismo, a partir de ese día, la vacunación se ampliará a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. A ellos se sumarán, el 14 de octubre, los mayores de 80 años y los grandes dependientes en sus domicilios y el 20, los mayores de 70 y los niños de más de cinco años que tengan enfermedades crónicas.

Tras ellos, el día 27 de octubre, se subirán al carro las personas de 60; profesionales esenciales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; bomberos y protección civil; profesionales con exposición directa a animales, e instituciones penitenciarias.

Las citas para vacunarse de la gripe se aprovecharán para revisar la protección frente al neumococo y el herpes zóster

Las citas para vacunarse en el centro de salud se aprovecharán, además, para revisar el estado vacunal del paciente, en concreto, respecto al neumococo y el herpes zóster. De ser necesario, la vacuna se administrará en la misma visita.