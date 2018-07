170.000 firmas de apoyo a Juana en un día Un centenar de personas se concentraron el pasado viernes en Maracena para protestar por la sentencia. / PEPE MARÍN La directora del Centro de la Mujer de Maracena defiende una vez más la inocencia de Rivas y reivindica su condición de víctima. La asesora jurídica califica la sentencia de «violencia institucional» elevada a su «máximo exponente» AGENCIAS GRANADA Domingo, 29 julio 2018, 02:04

Más de 170.000 personas firmaron en un solo día para respaldar una campaña de 'Change.org' que reclama al Gobierno que haga todo lo que esté en su mano para conceder «de manera inmediata» el indulto a Juana Rivas.

Mientras, Francisca Granados, la asesora jurídica de Juana Rivas desde que en 2016 huyó a España con sus dos hijos menores, calificó ayer de «violencia institucional» elevada a «su máximo exponente» la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que el viernes condenó a la madre de Maracena a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por sendos delitos de sustracción de menores.

La directora del Centro de la Mujer de Maracena defendió una vez más la inocencia de Rivas y reivindicó su condición de víctima, pues aseguró que todo lo que ha hecho en los últimos dos años estaba dirigido a poner a salvo a sus dos hijos de su exmarido, residente en la población italiana de Carloforte, a quien considera un maltratador.

Granados defiende que los únicos «responsables últimos» de la situación de Rivas, que le podría llevar a la cárcel, son los sucesivos autos y sentencias de los tribunales españoles e italianos, que han fallado siempre a favor de Francesco Arcuri sin investigar las denuncias por violencia de género presentadas por la mujer y sin tener en cuenta el interés superior de los menores como víctimas de este maltrato.

Duras críticas

También critica que la evaluación del hijo mayor se hiciera «en tiempo récord» por una psicóloga del equipo psicosocial del Juzgado de Familia y no por un grupo técnico y multidisciplinar especializado. En referencia al juez Manuel Píñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que ha condenado a Rivas, ha calificado de «indignante» que haga afirmaciones en la sentencia sobre la inexistencia de violencia de género y lo utilice como «un arma arrojadiza» contra la víctima. «Cómo es posible que la propia inoperancia del sistema judicial, que el incumplimiento flagrante del deber de diligencia por parte de los poderes públicos sea utilizado en contra de la propia víctima», se ha preguntado la asesora, que ha lamentado que el fallo no vaya solo contra Rivas y las víctimas sino contra todo su entorno de apoyo. «De poco servirán las conquistas legales en la lucha contra la violencia de género, si los que tienen que aplicarlas no lo hacen. Y ese es el grave problema», concluye su escrito.

Apoyos de todo tipo

La Asociación de Profesionales de los Centros de Información a la Mujer (Asocim) de Galicia expresaron ayer su respaldo a Juana Rivas y mostraron su «perplejidad» ante una sentencia que envía «un mensaje terrible y desolador a las mujeres víctimas de violencia de género».

El colectivo emitió un comunicado ayer sábado, un día después de conocerse el fallo judicial contra Juana Rivas, en el que expresa su repulsa por una sentencia que «evidencia el arraigo» en España «de la justicia patriarcal y de la violencia institucional contra las víctimas de la violencia de género», al tiempo que exclaman su «perplejidad» e «indignación» ante un fallo judicial «que recoge reflexiones de carácter personal, algunas de ellas negativas y despectivas hacia Rivas, y con un enorme sesgo de género a la hora de juzgar el caso».

«Gran parte de la sentencia se centra en negar que Juana Rivas haya sido una víctima de la violencia de género para luego exponer que la denuncia que presentó en 2016 contra su expareja no era más que una estrategia para hacerse con la custodia de los menores», continúa la asociación. Así, cree que las afirmaciones que contiene la sentencia evidencian «el total desconocimiento del magistrado sobre la violencia de género».