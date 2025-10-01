1.600 médicos analizan en Granada los avances en el tratamiento de las alergias

El 35 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) reúne en Granada a 1.600 médicos que hasta el próximo ... sábado analizarán los últimos avances en el manejo de las alergias. Todas las novedades en el diagnóstico molecular, las ómicas –el estudio de los alérgenos a través de sus componentes, como genes, proteínas y metabolitos–, los biomarcadores, el tratamiento con fármacos biológicos y la inmunoterapia se abordarán a través de más de 500 comunicaciones científicas, tres sesiones plenarias y multitud de talleres, mesas redondas y debates.

«Cada vez hay más alergias y más alérgicos: se calcula que un 25% de la población sufrirá en algún momento de su vida un proceso alérgico», explicó José Fernando Florido, coordinador del congreso y jefe del Servicio de Alergología del Hospital Clínico de Granada, que atiende a unos 40.000 pacientes al año. Este incremento se debe, fundamentalmente, a factores ambientales, entre otros la contaminación atmosférica y el cambio climático.

Nuestra provincia destaca, por ejemplo, por tener uno de los recuentos más altos de pólenes de cupresáceas (ciprés) a nivel nacional, lo que influye en la incidencia de síntomas respiratorios como el asma bronquial. Florido explicó que la alergología de precisión, impulsada por la inteligencia artificial, está permitiendo grandes avances en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías y, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

«La inteligencia artificial nos permite manejar grandes cantidades de datos sobre diferentes alérgenos y distintos pacientes», explicó. El diagnóstico molecular, explicó, propicia una atención más personalizada. Los alergólogos ya no hablan de «polen de olivo» o «pelo de gato» como causantes de una reacción exagerada del sistema inmunológico, sino que conocen con precisión las proteínas o los genes concretos que caracterizan al alérgeno. «Así podemos dirigirnos en el diagnóstico y el tratamiento a dianas mucho más concretas, y los resultados de los tratamientos biológicos y la inmunoterapia son más eficaces», señaló Florido.

Precisión en el diagnóstico

«La precisión en el diagnóstico y los tratamientos personalizados está revolucionando la manera en que tratamos las enfermedades alérgicas. Ya no aplicamos una única solución para todos los pacientes; ahora podemos predecir reacciones adversas y adaptar los tratamientos a las características individuales de cada persona», resumió Ignacio Jesús Dávila, presidente de la Seaic.

Polen, fármacos, alimentos y epitelios de animales son algunos de los alérgenos más comunes. Menos frecuentes, pero más graves, son las reacciones de sensibilización a la quimioterapia en los pacientes de cáncer. En este campo, la Unidad de Oncoalergia de Granada ha desarrollado un modelo multidisciplinar pionero en el tratamiento de alergias y trastornos oncológicos, gracias a la colaboración entre alergólogos, oncólogos, personal de UCI, Farmacia y Enfermería de los Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves.

Al acto inaugural del 35 Congreso de la Seiac acudieron ayer por la tarde el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez Montesinos, y la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Granada, Amparo Arrabal.