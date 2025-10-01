Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los anfitriones del Congreso de la Sociedad Española de Alergología, ayer en el Palacio de Congresos. Ideal

1.600 médicos analizan en Granada los avances en el tratamiento de las alergias

El Congreso de la Seaic presenta las últimas novedades en el diagnóstico molecular y la inteligencia artificial que permiten tratar las alergias con gran precisión

Inés Gallastegui

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:21

El 35 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) reúne en Granada a 1.600 médicos que hasta el próximo ... sábado analizarán los últimos avances en el manejo de las alergias. Todas las novedades en el diagnóstico molecular, las ómicas –el estudio de los alérgenos a través de sus componentes, como genes, proteínas y metabolitos–, los biomarcadores, el tratamiento con fármacos biológicos y la inmunoterapia se abordarán a través de más de 500 comunicaciones científicas, tres sesiones plenarias y multitud de talleres, mesas redondas y debates.

