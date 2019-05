1.600 equipos y redes están en riesgo de sufrir ciberataques a diario en Granada

Cómo evitar la infección de tu ordenador o móvil

Existen varias herramientas y acciones para evitar dejar el móvil o el equipo informático a merced de un ciberdelincuente. Desde el Incibe se recomienda mantener actualizado el sistema operativo y los programas que tengan instalados los equipos.

También resaltan la necesidad de proteger con alguna herramienta de seguridad como un antivirus. No obstante, lo primordial es tener buenos hábitos de uso y sentido común. Por ejemplo: no se debe instalar nada que no se haya elegido. Mucho ojo con pulsar los enlaces de e-mails cuyos remitentes son desconocidos y se debe desconfirar de esos chollos, ofertas, falsas herencias que que llegan por correo o se anuncian por Internet.