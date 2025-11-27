Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Simposium en el hospital Clínico San Cecilio. Ariel C. Rojas

Más de 150 expertos en ictus y arritmias analizan en Granada las ventajas y riesgos de la tecnología

El hospital Clínico San Cecilio ha acogido un encuentro nacional sobre la transformación digital en los campos de la cardiología y la neurología

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:21

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio se ha convertido este jueves en el epicentro de la cardiología y la neurología de España. Más de 150 ... expertos de todo el país se han dado cita en Granada para analizar las ventajas y los riesgos de la tecnología a la hora de detectar y tratar enfermedades de estas características. La transformación digital está cambiando las reglas del juego y ahora solo quedan dos opciones: adaptarse o morir.

