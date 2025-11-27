Más de 150 expertos en ictus y arritmias analizan en Granada las ventajas y riesgos de la tecnología

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio se ha convertido este jueves en el epicentro de la cardiología y la neurología de España. Más de 150 ... expertos de todo el país se han dado cita en Granada para analizar las ventajas y los riesgos de la tecnología a la hora de detectar y tratar enfermedades de estas características. La transformación digital está cambiando las reglas del juego y ahora solo quedan dos opciones: adaptarse o morir.

Uno de los factores que más dudas genera entre los profesionales sanitarios es la aplicación de la inteligencia artificial. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Ignacio Fernández, lo tiene claro: «La inteligencia artificial no va a echar al médico, va a echar al médico que no la use».

«La forma de educar en medicina y de actuar de los médicos va a cambiar, pero vamos a poder predecir infartos y tratar ictus de manera mucho más rápida y precisa», ha trasladado a IDEAL minutos antes de que arrancara el coloquio sobre nuevas tecnologías. En esta mesa también ha participado el presidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta.

Según este último, estos avances «ya facilitan desde el diagnóstico y procesamiento de imágenes hasta el manejo de grandes bases poblacionales pasando por ensayos clínicos y procesos de rehabilitación». «Es absolutamente fundamental que las tecnologías crezcan de la mano de los neurólogos», ha subrayado.

Nuevos modelos de atención al paciente

En este contexto, están surgiendo nuevos modelos de atención al paciente. No obstante, «el crecimiento está siendo muy rápido y es necesario que los profesionales participen en el proceso de implantación de la tecnología», ha defendido la jefa de sección de Neurología del hospital San Cecilio, Inmaculada Villegas.

Ella es una de las organizadoras de este simposium, que ha suscitado un gran interés entre los profesionales del sector. En su cuarta edición, se ha centrado, en concreto, en la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente y que multiplica por cinco el riesgo de sufrir un ictus, una de las principales causas de discapacidad en adultos.

También organizador y responsable de la unidad de Arritmias del hospital, José Miguel Lozano ha advertido que la fibrilación auricular «a menudo puede pasar desapercibida, pero el impacto en la salud cerebral es enorme». Por eso, esta cita se ha aprovechado para crear puentes entre especialidades y aplicar las nuevas herramientas tecnológicas «para anticiparnos al daño y tratar a cada paciente de forma individualizada».