El 061 forma a 2.200 jóvenes granadinos en reanimación en el Cardiomaratón 2025 El Centro de Emergencias Sanitarias 061 organiza la duodécima edición de estas jornadas con motivo del Día Europeo ante la Parada Cardíaca

Ideal Jueves, 16 de octubre 2025, 11:40 Comenta Compartir

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada han organizado junto a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación un nuevo #cardiomaraton061 con motivo del Día Europeo de concienciación ante la Parada Cardíaca, que se conmemora desde el año 2013, el día 16 de octubre. Durante estos años y hasta la fecha, un total de 14.731 jóvenes granadinos han sido entrenados en estas técnicas.

Los cardiomaratones 061 son unas jornadas de entrenamiento masivo en reanimación cardiaca, coordinadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en todas las provincias andaluzas, tras la designación del Parlamento Europeo de este día para la concienciación ante la parada cardiaca en toda la Unión Europea. Estas jornadas han recibido la visita del delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos y de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, acompañados de la directora del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada, María Paz Carmona.

Para Martín, «nos reunimos en este día con la misión más noble: salvar vidas. Con un legado de 14.731 jóvenes granadinos ya formados, hoy damos la bienvenida a 2.200 estudiantes de secundaria en esta duodécima edición, que son el corazón de la jornada. Lo que aprendan en 45 minutos trasciende el currículo; es una lección de humanidad y responsabilidad que los convierte en el eslabón crucial de la cadena de supervivencia. Desde la Delegación de Educación, reafirmamos nuestro compromiso de llevar este conocimiento a las aulas, porque educar es formar personas competentes para la vida, capaces de dar una segunda oportunidad a quien lo necesite».

Estas jornadas que cumplen su duodécima edición, han tenido lugar en el edificio de Servicios Generales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, ubicada en el PTS, donde se han llevado a cabo el entrenamiento de 2.200 jóvenes procedentes de centros de educación secundaria obligatoria, que a lo largo de la mañana y en grupos reducidos se han entrenado en estas técnicas durante una hora cada uno.

Para ello, se han dado cita docentes que colaboran de forma voluntaria en esta actividad y que pertenecen al servicio provincial del 061, a la facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, a la facultad de Enfermería de la Universidad de Granada, a la facultad de Medicina de la Universidad de Granada, al ilustre Colegio Oficial de Médicos de Granada, al ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Granada, a los hospitales universitario Virgen de las Nieves, San Cecilio Granada, los H.A.R. de Guadix y de Loja, el distrito Sanitario Granada-Metropolitano, las áreas de Gestión Sanitaria Sur Granada y Nordeste Granada, la subdelegación de Defensa de Granada, la Base Aérea de Armilla, el Acuartelamiento Cervantes, la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, el Cuerpo Nacional de Policía de Granada, la Policía Local de Granada, los Bomberos Diputación de Granada, el Parque de Bomberos de Granada, Bomberos de Baza, SEMES Andalucía, IAVANTE Fundación Progreso y Salud, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Granada, Cruz Roja Española, el 112, Asistencia Los Ángeles, Ambulancias Grupo SSG , IES La Zafra, Asociación Mucho Corazón de Motril y Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal.

Durante el acto de presentación de estas jornadas, las autoridades han hecho entrega de un reconocimiento especial a tres personas que actuaron como primeros intervinientes aplicando las técnicas básicas de reanimación y contribuyendo así de manera decisiva a salvar la vida de tres personas que sufrieron una parada cardiaca. La alerta inmediata al 061 y la decidida intervención de los primeros intervinientes que se encontraban en el lugar mientras llegaban los equipos de emergencias sanitarias, salvaron la vida de estas personas.

Estas son distinciones que otorga el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en nombre de todos los profesionales sanitarios a personas que, con sus gestos solidarios y ejemplares, inician la denominada cadena de supervivencia tras presenciar una parada cardiaca.

#Cardiomaratón061

Las recomendaciones internacionales indican que una de las estrategias para disminuir la mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria es enseñar a la población en general las medidas básicas que deben aplicar a estos pacientes mientras llegan los equipos sanitarios, y que han demostrado que aumentan la supervivencia en estos casos.

Durante los cardiomaratones, los asistentes pondrán en práctica los consejos y recomendaciones de los profesionales sanitarios para realizar la reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes o pacientes simulados, al tiempo que aprenderán la secuencia de actuaciones que determinan un aumento de la supervivencia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria (PCR), lo que se ha llamado la 'Cadena de Supervivencia'.

La técnica de reanimación cardiopulmonar consiste en el mantenimiento de la vía aérea abierta, de la respiración y de la circulación de la sangre, sin equipo específico, sólo utilizando las manos, con compresiones continuas, rápidas y con fuerza en el centro del pecho, de 100 a 120 veces por minuto.

Atención a paradas cardiorrespiratorias

Ante una situación de sospecha de parada cardiorrespiratoria, los gestores telefónicos de los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 animan y explican a los alertantes como realizar estas maniobras básicas mientras que llegan los equipos de emergencias al lugar del suceso, dado que está demostrado que intentar aplicar estas técnicas a pesar de no tener conocimientos previos en primeros auxilios, ayuda a muchos pacientes llegando a aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50% de los afectados.

Estos eventos suceden en la calle, en el trabajo o mientras se hace ejercicio o una actividad extenuante, aunque ocurren en su mayoría en el hogar. En la actualidad, menos de 1 de cada 10 personas sobreviven. Las investigaciones realizadas muestran que la aplicación de las técnicas de reanimación cardiopulmonar por una persona que presencia la parada cardíaca aumenta la supervivencia entre 2 y 3 personas de cada 10, aunque sólo 1 de cada 5 pacientes llega a recibir esta ayuda.

En Andalucía, gracias al protocolo de atención telefónica ante una situación de sospecha de parada cardíaca, los testigos presenciales inician las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar mientras acuden los equipos de emergencias al lugar del suceso, siguiendo las instrucciones que se les facilitan desde la sala de coordinación de forma ininterrumpida hasta la llegada de los sanitarios. La RCP telefónica ayuda a personas que no tienen formación previa a ponerla en práctica en situaciones difíciles.

En caso de disponer de un desfibrilador (DEA) cerca, deberá de aplicarse a la mayor brevedad posible. El uso de un DEA en menos de 3 minutos y la aplicación durante este tiempo de las técnicas de reanimación básica, continuando con ellas de forma efectiva hasta la llegada del 061, hacen que las posibilidades de supervivencia se sitúen por encima del 50%. De ahí la importancia de la formación en RCP de los escolares, la implantación masiva y decidida de los DEA.