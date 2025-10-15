Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova esperan su primer hijo

Se espera que la ahijada del Rey Felipe VI dé la bienvenida a su primogénito en marzo de 2026

Joaquina Dueñas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:38

Comenta

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova están de enhorabuena. La pareja está esperando su primer hijo cuyo nacimiento está previsto para marzo del próximo año. La revista '¡Hola!' ha desvelado en exclusiva la buena noticia de la pareja que contrajo matrimonio el 31 de agosto de 2024. Desde su entorno han trasladado a la publicación que la ahijada del Rey Felipe VI está teniendo un buen embarazo. De momento, no ha trascendido si será niño o niña.

Este será el primer nieto para los abuelos maternos, Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Por su parte, los abuelos paternos, Cristina Ybarra y Enrique Moreno de la Cova, cuentan ya con una amplia experiencia, ya que su hija Cristina es madre de familia numerosa.

La boda de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova contó con el Rey Felipe como invitado de excepción. Amigo cercano del padre de la novia y primo de la madre, el monarca eligió como acompañante a su hermana Cristina, escenificando así públicamente su acercamiento después del escándalo del caso Nóos, que supuso la salida de los exduques de Palma de la Familia Real para ser solo familia del Rey hasta la separación de Iñaki Urdangarín, cuando el vasco se desligó completamente de su familia política mientras volvían a tenderse los puentes con la infanta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  7. 7 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  8. 8 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  9. 9

    La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad
  10. 10 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova esperan su primer hijo

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova esperan su primer hijo