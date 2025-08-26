Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce AFP

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

La cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs han anunciando su enlace en las redes sociales

C.P.S

Martes, 26 de agosto 2025, 19:43

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han anunciaron este martes su compromiso tras dos años de relación. Lo han hecho en una publicación conjunta en Instagram.

«Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», reza el texto publcado por la pareja -junto con fotos que muestran a Kelce proponiéndole matrimonio a la artista-.

La noticia se produce tras meses de rumores y apariciones públicas juntos. De esta forma, la relación entre la estrella del pop y el deportista da un paso más.

