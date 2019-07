Sergio Ramos, multado con 250.000 euros por derribar unos noventa árboles centenarios Sergio Ramos y Pilar Rubio posan para las cámaras el día de su boda en Sevilla. :: efe El futbolista deberá repoblar zonas verdes con el triple de los árboles que ha cortado R.C. Sábado, 20 julio 2019, 10:05

Por aspirar al lujazo total (un chalé de muchos millones), Sergio Ramos y Pilar Rubio han privado al planeta de un lujo infinitamente mayor (un grupo de encinas centenarias). Es lo que no está dispuesto a tolerar el Ayuntamiento de Alcobendas, que ayer aprobó, en un pleno extraordinario y por unanimidad, sancionar con una multa de 250.000 euros a una sociedad vinculada al futbolista merengue. Además, se le obligará a plantar, en las zonas verdes que designe el Consistorio, el triple de los cerca de noventa ejemplares que ha talado.

A Ramos la noticia le pilló en Montreal. Más concretamente, en el estadio Saputo, curioso nombre que va en consonancia con los juramentos que debe de haber proferido el defensa al conocer el multazo... Canadá, donde el Real Madrid prepara estos días su pretemporda, es un país de notable conciencia ecológica, buen lugar para hacerle reflexionar al capitán del equipo. También lo es, y de una manera exuberante, Costa Rica, paraíso natural donde Ramos y Pilar Rubio acaban de pasar su luna de miel. Pero a veces el bosque de la avaricia no deja ver los árboles.

Ramos y Rubio ya tenían un chalé en la zona más exclusiva de La Moraleja, el que le compraron a Ronaldo Nazario en 2013. Sin embargo, aspiraban a más. Y esa parcela repleta de chopos, pinos y encinas centenarias se les hizo irresistible. Con una extensión de unos 12.000 metros cuadrados (casi dos campos de fútbol), el terreno estaba tasado en tres millones de euros. Pero se encontraba en ejecución hipotecaria y Ramos, a través de la sociedad Aguileña de Inversiones SA, consiguió comprarlo en subasta pública a mitad de precio.

Embelesados con un proyecto arquitectónico quizás faraónico, que estará terminado en 2020 y podría dejar pequeña la reforma del palacio de los reyes de Holanda, la pareja no se anduvo con miramientos a la hora de desbrozar la 'maleza'... Además de los árboles centenarios, también arrasaron con buena parte de la masa vegetal del terreno, llevándose por delante arbustos de jara, retama y tomillo. El informe señala que «en 80 años nunca se había dado una agresión de este tipo». Vamos, que llega a pasar por allí Tita Cervera y se encadena a una encina al grito de «¡No a la tala!».

Mala prensa

Pero no fue la baronesa Thyssen, sino un vecino de La Moraleja, quien denunció al futbolista. En el Ayuntamiento de Alcobendas aclaran que sanciones como la de Ramos son relativamente frecuentes. Y nadie se entera de ellas porque el multado no suele ser una estrella mundial del balompié, como en este caso. Con unos ingresos comunes que se calculan en más de 100 millones de euros al año, es de suponer que la multa de 250.000 euros no va a desequilibrar el presupuesto de la famosa pareja. Pero de la publicidad negativa no se libran. El crimen ecológico hoy día tiene muy mala prensa, porque afecta a todos los habitantes del planeta y cualquiera puede sentirse aludido.

Probablemente mal asesorado, Ramos ha puesto la ambición en el cemento, olvidando que el verdadero valor del terreno estaba en sus más de 6.000 metros cuadrados de vegetación. Con ello se ha privado a sí mismo y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, de disfrutar de unos magníficos árboles que pueden alcanzar los 25 metros de altura y vivir hasta mil años, cuando ya nadie se acuerde de Ramos, ni quizás del Real Madrid.