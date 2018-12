Superpapá Eastwood

Clint Eastwood ha tenido que llegar hasta los 88 años para revelar que, detrás del apocalíptico 'jinete pálido', del violento alguacil Walt Coogan de 'La jungla humana' y del cínico 'Harry el Sucio' y su humeante Magnum 44, hay un padre prolífico y amoroso. Esta semana en que el prominente cineasta e intérprete asistía al estreno de su última película, 'The Mule', en la que interpreta a una 'mula' del narcotráfico y dirige a Bradley Cooper y Andy García, ha presentaba al mundo sin pretenderlo a su octava y hasta ahora secreta hija, Laurie Murray.

Esta maestra de 64 años, casada y madre de dos hijos, fue el fruto de la relación que mantuvo el artista con una mujer que residía en Seattle mientras estaba comprometido con la que sería su primera esposa, Maggie Johnson. Una vez que la relación terminó, la joven, cuya identidad no ha trascendido, se enteró de que estaba embarazada. Al parecer, Eastwood no lo supo nunca. Tras el alumbramiento, ella decidió dar el bebé en adopción. Tres décadas después, Murray se dispuso a investigar sus orígenes biológicos.

«Laurie estaba muy interesada en descubrir quiénes eran sus padres, por lo que contrató a alguien para que la ayudara», ha revelado una fuente cercana de la familia al periódico británico 'The Daily Mail'. «Cuando se enteró de quién era su progenitor, una de las grandes estrellas de Hollywood, quiso conocerle». Según detalla el mismo diario, Eastwood no sabía de la existencia de Laurie, pero no dudó ni un minuto en recibirla e iniciar con ella una relación de padre e hija. «Obviamente fue un gran 'shock' para Laurie, pero Clint fue muy receptivo hacia ella y hacia su situación», añade la fuente.

Juntos en los Oscar de 2004

A partir de entonces, la maestra ha compartido vacaciones, bodas y todo tipo de acontecimientos familiares con el actor, cuya paternidad era bien conocida por su círculo íntimo. «Siempre nos preguntamos por qué no era algo de dominio público. Nos parecía extraño porque incluso la llevó a la ceremonia de los Oscar junto a su madre y a su entonces esposa, Dina, cuando estuvo nominado por 'Mystic River', en 2004», agrega la misma persona.

El secreto ha saltado por los aires durante la 'premier' de 'The Mule' en Los Ángeles, a la que acudió Laurie Murray junto a sus siete hermanos, todos dedicados al mundo del espectáculo. Varios difundieron en las redes sociales fotografías de todos juntos, inéditas también para ellos, según publicaron. «Los ocho juntos. Como amo a mis hermanos y hermanas», escribió Francesca Eastwood en su cuenta de Instagram. «No estoy segura de si alguna vez hicimos una foto así, pero aquí está», publicó Alison Eastwood. Por su parte, el feliz padre posó encantado con todos ellos y su novia, Christina Sandera, de 55 años.

Simpatizante del Partido Republicano, el actor no encontró palabras para describir el desempeño del presidente Donald Trump cuando un periodista le preguntó por ello. «No sé cómo lo está haciendo... Ya veremos...», dijo balbuceante.