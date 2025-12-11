Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sofía de Suecia y Carlos Felipe. EP

Sofía de Suecia, la gran ausente de los Nobel salpicada por el escándalo de Jeffrey Epstein

La Casa Real ha confirmado contactos de la mujer del príncipe Carlos Felipe con el delincuente sexual durante su juventud

Joaquina Dueñas

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:22

La entrega de los premios Nobel se ha visto oscurecida por la alargada sobra de Jeffrey Epstein después de que la prensa sueca revelara contactos ... de Sofía de Suecia con el delincuente sexual estadounidense, un extremo que confirmó la propia casa real sin dar más detalles sobre la naturaleza de aquellos encuentros. El medio 'Dagens Nyheter' desveló parte de la investigación que las autoridades han llevado a cabo en torno a al financiero poniendo de manifiesto cómo los tentáculos del pederasta se extendían hasta el país nórdico. En medio de esta polémica, Sofía de Suecia ha sido la gran ausente de la ceremonia, uno de los actos más importantes del país.

