Sofía de Suecia, la gran ausente de los Nobel salpicada por el escándalo de Jeffrey Epstein

La entrega de los premios Nobel se ha visto oscurecida por la alargada sobra de Jeffrey Epstein después de que la prensa sueca revelara contactos ... de Sofía de Suecia con el delincuente sexual estadounidense, un extremo que confirmó la propia casa real sin dar más detalles sobre la naturaleza de aquellos encuentros. El medio 'Dagens Nyheter' desveló parte de la investigación que las autoridades han llevado a cabo en torno a al financiero poniendo de manifiesto cómo los tentáculos del pederasta se extendían hasta el país nórdico. En medio de esta polémica, Sofía de Suecia ha sido la gran ausente de la ceremonia, uno de los actos más importantes del país.

La esposa del príncipe Carlos Felipe se reunió en varias ocasiones con Epstein en Nueva York en 2005, cuando ella era una joven que quería abrirse hueco como actriz en la gran manzana. Por entonces, Sofía era ya conocida en la noche de Estocolmo y había participado en el programa de telerrealidad 'Paradise Hotel', que estimuló su proyección. Tras haber logrado cierta fama, se mudó a Estados Unidos para seguir impulsando su carrera.

Fue entonces cuando una financiera sueca, que asistió como invitada a la boda de la modelo con el hijo de Carlos Gustavo y la reina Silvia, contactó con Epstein para presentarle a Sofía Hellqvist. «Esta es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones?», reza el correo electrónico que la empresaria remitió al delincuente sexual y que consta en la investigación.

Según los documentos recabados, Epstein mostró buena disposición e invitó a la joven a su isla privada de la que recientemente hemos podido ver imágenes y donde algunas de las víctimas aseguraron haber sido abusadas. «Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir un par de días? Le enviaré un billete», contestó el magnate. Si bien desde la casa real sueca no han especificado el contexto de los encuentros de la esposa del príncipe con el magnate, sí que han precisado que la princesa no aceptó la invitación para visitar Little St. James.

El nombre de Sofía no figuraba en la lista de invitados de la ceremonia de los Nobel lo que ha despertado las sospechas de que la Corona era conocedora de la información que ha salido a la luz. La versión oficial achacaba su ausencia al descenso de su actividad después del nacimiento de la cuarta hija del matrimonio el pasado febrero: «Como sabéis, la princesa Sofía tiene un bebé pequeño y por eso no participará tanto en eventos oficiales este año», explicó la jefa de prensa, Margareta Thorgren, el pasado 6 de diciembre. Así, esta ha sido la primera vez que Carlos Felipe ha acudido solo a tan magno evento desde su matrimonio en 2015.

Antes de casarse, Sofía Hellqvist fue modelo de lencería, concursante de reality o instructora de yoga. Su historia con el hijo de los reyes fue un cuento de hadas moderno. Se conocieron en 2009 gracias a unos amigos en común y el flechazo fue inmediato. Pronto llegaron las críticas por el pasado de ella, pero el príncipe decidió apostar por su amor y no dudó en defenderla.

En junio de 2015, la pareja se casó en una romántica ceremonia y desde entonces se han consolidado como una de las parejas 'royal' más queridas. Juntos han formado una familia numerosa con el nacimiento de Alexander (2016), Gabriel (2017), Julián (2021) y la princesa Inés, que vino al mundo el pasado febrero.