Silvia Bronchalo en una de las sesiones del juicio. EFE

Silvia Bronchalo rompe su silencio tras las últimas polémicas sobre su hijo y desmiente que tenga privilegios en prisión

La madre de Daniel Sancho confirma que su hijo «duerme en una celda con más presos»

Joaquina Dueñas Gil

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:05

El primero en hablar sobre el día a día de Daniel Sancho en prisión un año después de su condena a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico Edwin Arrieta fue su abogado, Marcos García Montes. El letrado reveló que hablaba con él cada semana y que aseguró que disfrutaba de una celda individual. Un extremo que un hombre, que se declaró amigo del chef español, negó, asegurando que convivía con otros presos y que su padre pagaba para poder facilitarle una alimentación digna que compartía con otros condenados para evitar problemas. Controversias varias que han llevado a la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, ha romper su silencio: «He escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ninguno», ha asegurado en declaraciones al programa 'TardeAR'.

«Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo», ha descrito. «De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido», ha explicado. Silvia también ha señalado que su hijo «está bien». «Han pasado dos años y, es verdad, esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones, pero está bien», ha expresado.

Sobre el estado de ánimo de Daniel ha apuntado que «tiene sus días, unos estará mejor y otros peores, al igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie» y ha confirmado que habla con su hijo cada semana ya que, al tratarse de un preso internacional, tiene derecho a llamadas y videollamadas con familiares con más frecuencia, dado que las visitas presenciales son más complicadas.

