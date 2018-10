Así 'Lo siguiente', el programa con el que Raquel Sánchez Silva sustituye a Javier Cárdenas Raquel Sánchez Silva presenta desde hoy este magacín diario de entrevistas que sustituye al polémico 'Hora punta' de Cárdenas en el 'prime time' de La 1 JULIÁN ALÍA Lunes, 29 octubre 2018, 10:01

En «una franja muy difícil» como ella misma reconoce, Raquel Sánchez Silva (Plasencia, 45 años) se estrena hoy (22.05 horas) en La 1 como presentadora de 'Lo siguiente', un magacín de entrevistas de media hora de duración y diez colaboradores que da relevo al desaparecido 'Hora Punta' que conducía Javier Cárdenas. «Venimos con un formato completamente distinto. No me lo tomo como un reto, pero sé dónde estoy. Estamos a 'Lo siguiente', y somos lo siguiente de muchas cosas, del formato anterior, de la franja... lo siguiente de la tele», comenta la periodista, que prefiere no ahondar en su vida personal, y cuya novela 'El viento no espera' sale el 20 de noviembre.

- 'Lo siguiente' parece un formato muy novedoso...

- Es atrevido, y a veces envalentonado. Hay mucho directo, y ahí hay gente que se reserva más, aunque nosotros no tenemos pinta de reservarnos mucho. Me gusta y me parece además que una televisión pública tiene que hacer estos sacrificios.

- Se le nota muy ilusionada...

- Es que me puede hacer más ilusión. He tenido etapas profesionales vitales que me han dado una felicidad extrema. Ocurrió en 'Pekín Express' o 'Supervivientes', pero los dos años de 'Likes' fui una de las personas más felices del mundo. Esto me vuelve otra vez a poner en contacto con gente muy joven, un discurso nuevo, un magacín, hacer entrevistas, que es lo que más me gusta... Es como un regalo. Es tal suerte vivirlo, que lo único que puedo desear es que dure mucho. No me agobia ni siento presión, sino un 'lo has querido desde que empezaste a hacer esto. Querías un magacín de entrevistas en una tele generalista'.

- ¿Qué buscará en el espectador?

- Me gustaría que la gente volviera a sentir que esta es su tele. Ese es mi objetivo. La tele que tiene que permitirle participar de verdad, la que tiene que dejarle hacer cosas que otras no pueden.

- ¿No le agobia tener que compaginarlo con la grabación de 'Maestros de la costura'?

- No, eso es agobio de cansancio, de dormir cinco horas. 'Maestros de la costura' está yendo... no tengo palabras... impresionante. Son dos programas donde mi función es importante, pero me apoyo mucho en los demás. Este año en 'Maestros...' mucho más, porque los tres (María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain) están ya a un nivel de comunicación... Yo juego un papel muy bonito porque devuelvo, como el que está al fondo de la pista y hace que el juego fluya, pero aquí son los colaboradores los que salen con su mochila, hacen el directo, entran... Es exigente, pero después de tantos años, para mí es un regalo.

- Ahora que Eva González ha dejado 'MasterChef', ¿le gustaría presentarlo?

- Cualquier profesional que se dedique a la televisión querría presentar un formato grande de éxito. 'MasterChef', 'La Voz', 'Supervivientes', 'Gran Hermano', 'Operación Triunfo'... cualquiera quiere hacerlo. ¿Qué va a pasar con 'MasterChef'? No tengo ni idea, pero se haga con, o se haga sin, es un formato totalmente asentado y que ha pasado a la categoría de 'lo necesario'.

- ¿Es consumidora de los formatos con los que va a competir?

- No solo consumidora, son amigos. Pablo Motos ('El Hormiguero', Antena 3) ha sido mi jefe. Son programas a los que admiro, y grandes formatos que han cambiado la tele y su percepción. A Wyoming ('El Intermedio', La Sexta) no le conozco tanto en persona, pero a Sandra (Sabatés) sí. Creo que es una franja bonita donde podemos convivir todos. Es como jugar en la súper primera división.