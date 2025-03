Salma Hayek y Harrison Ford, famosos que promocionan el cultivo de vegetales

Joaquina Dueñas Domingo, 4 de abril 2021, 16:51 Comenta Compartir

La actriz Salma Hayek asegura que ha sido su hija de 13 años, Valentina, la que la ha inspirado a cultivar sus propias verduras. La intérprete afirma que la generación de su hija es muy inteligente y consigue asombrarla ver que ella y sus amigos trabajan para hacer del mundo un lugar mejor, especialmente en lo referido al cambio climático y al medio ambiente. Por eso, se ha sumado al proyecto 'Million Gardens Movement', que pretende impulsar un millón de huertos urbanos en Estados Unidos. Junto a ella, otros famosos como los actores Harrison Ford o Zooey Deschanel. La iniciativa ha nacido de la mano de Kimbal Musk, hermano de Elon Musk, y del filántropo Frank Giustra y quiere incrementar la soberanía alimentaria de los ciudadanos mediante información y la donación de kits de jardinería.

Hayek afirma que «el mundo sería un lugar más saludable y feliz si todos pudiésemos cultivar y comer alimentos frescos» y confiesa que le encanta sentirse unida a la naturaleza cuando trabaja la tierra y planta semillas varias veces a la semana. «Me ayuda a mantener los pies en la tierra y hace que vuelva a sentirme como una niña», reconoce. Para promocionar la campaña, la mexicana subió una foto a las redes sociales en la que se la puede ver con un cesto repleto de verduras mientras muerde una fresa con los brazos llenos de tierra. En el texto se lee en inglés, español y francés: «La fruta o verdura más deliciosa es la que siembras tú mismo o con tu familia. Todos debemos tener la oportunidad de cultivar nuestros propios alimentos. Es por eso que me uniré a @MillionGardensMovement para donar 1 millón de jardines a familias necesitadas. Ya sea en el alféizar de una ventana o en el patio trasero, juntos podemos crear un mundo más saludable, feliz y sostenible. Únase a mí y done $ 10 para regalar un jardín en MillionGardensMovement.org/give».

Zooey Deschanel hacía lo propio en su perfil de Instagram donde asegura que «no hay nada como recolectar y comer las frutas y las verduras que tú mismo has cultivado. Pienso que todos deberíamos tener la oportunidad de cultivar nuestra comida y esa es la razón por la que me he unido a @MillionGardensMovement de @biggreen +@modfarm para ayudar en la misión de conseguir un millón de jardines para las familias este año».

El programa cuenta con diferentes fórmulas de actuación. Por un lado, cualquiera puede sumarse al movimiento creando su propio cultivo, para lo que recibirá consejos y orientación. De otro lado, se puede formar parte realizando donaciones con las que se envían kits de jardinería a familias desfavorecidas para que puedan hacer sus propios huertos urbanos. Además, se están creando huertos comunitarios en las escuelas para promocionar la agricultura y llevar a los más jóvenes este movimiento.

El objetivo, según explica el propio Musk, es el millón de huertos en el primer año y seguir más allá: «Esperamos expandirnos a México y a otros lugares para hacer de este un movimiento mundial y alentar a millones de personas a cultivar sus propios alimentos», afirma. Por ahora, han comenzado en Denver, Detroit, Menphis e Indianápolis y ya han logrado instalar 2.724 huertos, 632 de ellos en centros educativos y 860 entregados a familias a partir de donaciones.