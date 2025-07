Ronna Keith recuerda a Julio Iglesias Puga antes de cumplirse 20 años de su fallecimiento

Joaquina Dueñas Miércoles, 30 de julio 2025, 13:09 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

El 19 de diciembre de 2005 fallecía el doctor Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias. Dejaba viuda a Ronna Keith, con un hijo de 2 años, Jaime Nathaniel, y otro en camino, Ruth, que no llegó a conocer a su padre. Ahora, 20 años después, Ronna Keith ha reaparecido en el programa 'TardeAR' para rendir un homenaje a quien fuera el amor de su vida. La mujer, instalada en Miami, ha mantenido viva la memoria de su marido, a quien conoció en el Paseo de La Habana de Madrid. «Fue amor a primera vista», ha recordado. «A mí me conquistó porque era una persona que tenía un gran sentido del humor, era una persona muy inteligente. Tenía familia, tenía sus valores hacia Dios. Eso es lo que me conquistó», ha contado.

Algo que ha transmitido a sus hijos en este tiempo: «Durante todos estos años he hablado a mis hijos de su padre. Era una persona muy humilde en su carácter. Para mí, el legado más grande que ha dejado para sus hijos es que ha sido una persona muy humana». Incluso viaja habitualmente a su tierra natal, Galicia.

A pesar de la diferencia de edad, 48 años, Ronna nunca se ha arrepentido de la decisión que tomó de comenzar su idilio con el padre del afamado cantante. «Fue un cuento de hadas. Conocer a una persona como él, con mucha experiencia, me ha enseñado muchas cosas», ha subrayado. «En nuestra relación, sabíamos siempre que queríamos formar una familia. De eso no teníamos ninguna duda. Y así se hizo», ha comentado.

En 2001, la pareja se casó en la intimidad en Estados Unidos, en un día que Ronna ha recordado como «bastante tranquilo». «Fue un acierto hacerlo de una manera menos complicada. Nosotros nos casamos y luego lo contamos. Mantener un secreto así, tan delicioso, fue importante», ha dicho emocionada pero con una sonrisa. «Nada de lágrimas, hablo de él con alegría», ha terminado.

