Rivera Ordóñez contra Pantoja «Han robado otra vez allí, qué mala suerte, hombre.... Yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja» R.C. Viernes, 16 noviembre 2018, 09:14

Francisco Rivera Ordóñez ha vuelto a dejar claro que se lleva fatal con la viuda de su padre. El último desencuentro se ha producido después de trascender que han vuelto a robar de la finca Cantora varios objetos que pertenecieron a su padre.

«Han robado otra vez allí, qué mala suerte, hombre.... Yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja», ha dicho el hijo mayor de Parriqui, visiblemente enfadado.